Bridgerton: la série Netflix a bouleversé Mila Kunis et Ashton Kutcher

Bridgerton a fait sensation sur Netflix depuis sa première de Noël et est devenu le lancement le plus regardé de l’histoire de la plateforme. Parmi les clés du succès figurent les scènes intimes fortes qu’il comporte entre les protagonistes. Le programme a un contenu érotique élevé, mais il est classé comme un drame romantique et sa haute tension peut en surprendre plus d’un. Ce fut le cas de Mila Kunis et Ashton Kutcher, qui ont eu un moment inconfortable en regardant la série Shonda Rhimes. Qu’est-il arrivé?

Le couple d’acteurs hollywoodiens s’est marié en 2015 et a deux enfants: Wyatt Isabelle et Dimitri Portwood, respectivement six et quatre ans. L’actrice a révélé dans une interview avec le réseau NBC qu’elle profite des heures de la nuit pour regarder du contenu sur les services de streaming pendant que les petits dorment. Là, il a avoué à un fan de Bridgerton.







« Je suis déjà sur le cinquième chapitre, pour ceux qui l’ont déjà vu, et j’imagine que tout le monde sait ce qui se passe dans cet épisode. Hier soir je suis resté debout jusque tard dans la matinée, je ne pouvais pas arrêter de le regarder et je me suis demandé : Que va-t-il se passer maintenant? « , l’artiste de 37 ans a revu le chapitre qui comprend une scène de masturbation féminine.

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont eu un moment gênant par Bridgerton (Getty)



L’amour de Shondaland pour la production lui a presque causé des problèmes conjugaux, car cela lui a fait passer un moment inconfortable avec son mari. « Il dormait totalement, mais il s’est réveillé soudainement au milieu du cinquième épisode et … bien sûr, il m’a demandé étrangement: tu regardes un film porno? J’étais très confus », assure-t-il entre deux rires.

Kutcher, qui n’est pas un spectateur de la série Netflix, a même plaisanté et a prétendu à sa femme qu’il était en colère contre cela pour une raison. « Il me dit que je trompe Bridgerton! », a assuré l’actrice sur le même support.

Les deux acteurs se sont rencontrés quand ils étaient jeunes (Kunis 15 ans et Kutcher, 20 ans) dans l’émission Ces merveilleux 70 1998. Cependant, leur amour n’est apparu qu’en 2015, lorsqu’ils se sont croisés lors d’un gala de remise de prix en 2013. Bridgerton peut-elle rompre un couple aussi parfait?