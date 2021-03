Bridgerton La saison 2 a commencé le tournage

Partageant une série de photos et de clips vidéo du tournage, Newton – qui joue le plus jeune frère de Bridgerton Colin – a écrit: « Les garçons sont de retour en ville. »

Inspiré par les romans les plus vendus de Julia Quinn, la série suit le huit frères et sœurs soudés du Bridgerton famille comme ils cherchez l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

« Mais, étant une famille de huit enfants et il y a huit livres, j’aimerais pouvoir me concentrer et vraiment raconter des histoires et des histoires d’amour pour tous les frères et sœurs de Bridgerton. Pour chaque personnage, bien sûr. »