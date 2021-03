« Bridgerton »: la réponse de Nicola Coughlan à un journaliste qui l’a qualifiée de « grosse »

Lundi dernier, Nicola Coughlan est apparue sur le tapis rouge virtuel des Golden Globes 2021. L’actrice irlandaise, qui a récemment joué dans « Bridgerton»Sur Netflix, elle a été incluse dans la liste annuelle des meilleures habillées du Vogue britannique. Mais même si elle a été félicitée pour sa robe jaune citron Molly Goddard, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

« Bridgerton« est devenu dans le top de la série la plus vue de Netflix et chacun des acteurs a réussi à gagner une grande renommée devant le public et Nicola ne fait pas exception. Pendant la série, Nicola Coughlan Elle portait un nombre infini de tenues accrocheuses comme celle qu’elle portait aux Golden Globes. En raison de son style frappant, il a réussi à se positionner comme une icône de la mode en dehors des caméras.

Au gala de la Ballons d’Or, Nicola combiné à une robe en tulle du créateur britannique Molly Goddard avec des bijoux en diamant Les bières et un cardigan noir de Ply-Knits. Son maquillage, une touche de fard à paupières rose pour ajouter un peu plus de couleur, mais simple mais efficace pour tout le look qu’elle portait, portait un trio d’épingles à cheveux vertes dans ses cheveux pour un look complet et une harmonie de couleurs qui avec son teint correspondait à la perfection.

En général, les galas sur le tapis rouge sont toujours au centre des préoccupations des médias, des commentateurs d’événements et de nombreux critiques, cette fois l’un des journalistes en charge de couvrir l’événement, s’adressant Nicola, il l’a fait en l’appelant « grosse femme« , ce qui m’a fait recevoir une réponse brutale de l’actrice. Continuez à lire et découvrez les détails de ce qui s’est passé dans les réseaux.

QUEL A ÉTÉ LE COMMENTAIRE PAR QUI NICOLA A ÉTÉ INFRACTION

Réponse de Nicola Coughlan à Amanda Richards (Photo: Capture)

Dans Twitter, Amanda Richards, présentateur de Le podcast Big Calf, référé à Coughlan Quoi « La grosse fille de Bridgerton ». «La grosse fille de Bridgerton porte un cardigan noir aux Golden Globes, car peu importe à quel point vous êtes sexy et élégante, si vous êtes une grosse fille, il y aura toujours un cardigan noir que vous penserez porter et que vous déciderez ensuite contre, mais en fin de compte, utilisez parce que vous sentez que vous devez « , a publié le journaliste.

Des heures après, Coughlan a répondu au tweet de l’animateur du podcast. « Je trouvais que le cardigan avait l’air super, Molly Goddard les portait sur son défilé avec les robes, c’est de là que l’idée est venue. », a répondu. « En plus, j’ai un nom. ».

QUELLE RÉPONSE AMANDA RICHARDS A-T-ELLE DONNÉE?

Nicola Coughlan s’est défendue contre le commentaire négatif d’Amanda (Photo: Shethepeople)

Oui ok Richards n’a pas répondu au tweet de Coughlan, Il a répondu à un autre commentateur avec qui il a défendu le style de l’actrice. «Nicola a un style incroyable. Il n’a pas peur de montrer son corps. Je pense que c’était un choix plutôt qu’une dissimulation. « La journaliste a écrit pour tenter de réparer ce qu’elle avait déjà causé sur le réseau social.

«D’accord, son style est tueur. Et c’était un choix! Elle m’a répondu et l’a bien dit, elle a correctement attiré mon attention pour ne pas avoir utilisé son nom « , a répondu Richards. « J’ai définitivement projeté mes propres sentiments sur la grosse femme qui avait besoin du cardigan pour se couvrir dans ce look. »

En réponse à Amanda, Coughlan a mentionné un article d’opinion pour lequel il a écrit Le gardien dans 2018. Dans la pièce, Coughlan se souvient d’un critique la qualifiant de « Fille en surpoids qui deviendra toujours la cible de ses pairs » après avoir joué Joyce Emily dans une production londonienne de « Le Premier de Miss Jean Brodie ».

NICOLA COUGHLAN (Photo: Sky News)

«Tout ce que j’avais fait pour créer mon personnage se résumait à un mot blessant et à un commentaire désinvolte sur mon apparence., a écrit. « Il est intéressant de noter qu’à aucun moment dans le roman Spark ou l’adaptation de David Harrower, le poids de Joyce Emily n’est référencé, pas en un seul endroit. »

«Alors oui, nous sommes en 2021. Ce serait bien si nous n’avions pas à continuer à avoir cette conversation. J’adorerais vraiment s’ils ne me posaient plus jamais la question à ce sujet dans une interview. « . Converser avec Raffinerie29 en décembre, Coughlan a partagé qu’elle ne se considère pas comme une activiste de la positivité corporelle. « Je sais que les gens le disent de la meilleure façon possible, mais je leur dis toujours: ‘Je ne suis pas un activiste de la positivité corporelle.' »dit-il à la publication.

«Il y a tellement de gens extraordinaires qui le sont, et je les admire et je pense qu’ils sont merveilleux, mais ce n’est pas mon objectif. Je suis une actrice. C’est la chose fondamentale pour moi « . Coughlan il a récemment gagné une tonne de fans après son rôle de Penelope Featherington dans « Bridgerton « de Netflix, ce qui la positionnera à terme au-dessus des autres actrices pour les futures productions de la société