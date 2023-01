Bridgerton : La première photo de Colin et Penelope pour la saison 3 sur Netflix a fuité et ils sont méconnaissables

Netflix

La troisième saison de Bridgerton Il n’est pas encore sorti, mais on sait déjà à quoi ressembleront ses protagonistes. Voir!

©NetflixLuke Newton et Nicola Coughlan

Il y a quelques jours à peine, les fans de Bridgerton ils étaient étonnamment bouleversés. Eh bien, il est devenu connu que la troisième saison de la série serait retardée car Shonda Rhimes n’était pas d’accord avec la tournure que prenait l’histoire. C’est pourquoi le créateur a décidé d’apporter quelques modifications et de se concentrer, peut-être, un peu plus sur Les livres de Julia Quinn.

Tel est le cas que, même si la deuxième saison de Bridgerton laissé les fans en redemander, il faudra encore attendre le troisième. Cependant, la réalité est qu’il y a déjà des nouvelles sur ce qui est à venir et ce n’est pas seulement cela Luke Newton et Nicola Coughlan seront les protagonistesmais ils ont radicalement changé pour les nouveaux épisodes.

La première photo de Colin et Penelope dans Bridgerton Saison 3 :

Il y a quelques heures à peine, il a été divulgué, via Twitter, la première image officielle de Luke Newton et Nicola Coughlan caractérisée comme Colin et Penelope pour la saison numéro trois. Les photographies ont été prises pour un reportage par Ce matin et les fans n’ont pas hésité à les répliquer sur leurs réseaux sociaux.

Même si la réalité est que ce qui a le plus surpris les téléspectateurs, c’est le changement de Colin et Pénélope pour cette saison. Dans les clichés, ils sont tous les deux vus avec une garde-robe différente. Il continue structuré, mais avec un choix de vêtements et de coiffure différent, montrant ainsi toute la maturité d’un jeune homme qui se mariera dans cette nouvelle édition.

De son côté, Penelope a également opté pour une nouvelle coiffure où ses cheveux paraissent plus lisses. Cependant, ce que les fans ont le plus aimé, c’est qu’elle a laissé derrière elle la couleur typique de ses robes : le jaune. Maintenant, elle porte une tenue tube argentée qui lui va parfaitement, bien que dans la vidéo, elle révèle qu’elle ne porte pas seulement cela, mais aussi un pantalon. Chose qui, bien sûr, a fasciné encore plus les téléspectateurs qui ne l’ont pas vu venir.

