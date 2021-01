Bridgerton fait fureur sur Pinterest et ce n’est pas à cause de ses acteurs

Bridgerton a largement dépassé les attentes depuis sa première sur Netflix à Noël. La série Shonda Shimes est devenue le plus grand lancement jamais réalisé sur la plate-forme et a déclenché tout un phénomène. Le spectacle est une tendance dans tous les réseaux sociaux, y compris Pinterest: le Web a signalé que les recherches se sont multipliées ces derniers jours et ce n’est pas pour ses acteurs. Qu’est-ce qui intéresse les fans?

La série d’époque a déclenché une révolution et battu des records insoupçonnés. L’événement a atteint ses protagonistes, qui ont vu comment leurs comptes officiels ont explosé après la fureur du public. Face à une acceptation aussi écrasante du public, Netflix n’a eu d’autre choix que de renouveler l’émission pour une autre année.

Comme c’est arrivé avec Gambit de la dame ou Cobra Kai, le fanatisme est allé au-delà de l’écran: avec la série Anya Taylor-Joy, les ventes d’échecs ont grimpé en flèche, avec le Karate Kid, les demandes d’apprentissage de ces arts martiaux ont augmenté et après le spectacle de Shondaland, les recherches d’échecs ont augmenté. thé et vaisselle vintage.

Swasti Sarna, Pinterest’s Insights Manager, s’est entretenu avec Vogue et a expliqué l’impact du phénomène Bridgerton sur la plateforme: « Les recherches pour le thé de l’après-midi à la maison ont augmenté et, parallèlement, des recettes de thé crémeux, des services à thé vintage et des services à thé victoriens ». La recherche qui a le plus augmenté l’année dernière était « Services à thé élégants » avec une augmentation de 65%.

La tendance à vouloir imiter les coutumes de la régence anglaise se manifeste également dans Google, où l’intérêt pour le thé a atteint un record aux États-Unis. La phrase « Jeux de thé » a augmenté de 110% par rapport à janvier 2020. « Tea » a également connu une augmentation considérable depuis la première de la série.