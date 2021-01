Bridgerton est la plus grande série Netflix jamais vue

Bridgerton est la plus grande série jamais créée par Netflix. Le service de streaming a fait l’annonce plus tôt cette semaine. Le drame romantique de l’ère Régence a été créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes. Il est basé sur la série de romans d’amour de Julia Quinn du même nom. La série est un succès mondial et il vient d’être annoncé que la saison 2 se déroule officiellement sur Netflix. Bridgerton lancé le mois dernier, devenant rapidement un succès dans le monde entier.

Merci d’avoir fait de Bridgerton notre plus grande série de tous les temps pic.twitter.com/Euac58hs61 – Netflix (@netflix) 27 janvier 2021

Selon Netflix, qui ne partage pas publiquement ses données d’audience, Bridgerton a été diffusée dans 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours, ce qui en fait la plus grande série jamais créée par le service de streaming. Netflix révèle également que l’émission à succès a fait son top 10 dans chacun de ses marchés à l’exception du Japon, bien qu’elle reste un succès dans 83 autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, la France, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Selon Jinny Howe, vice-président des séries originales chez Netflix, Bridgerton est similaire à Le gambit de la reine en ce qu’il « défie la tradition et démontre que les dramatiques d’époque ne sont pas limités en portée ou en audience ». Le Gambit Queens est un autre hit qui a récemment été créé sur le service de streaming. Quant au drame historiquement correct, ce n’est pas exactement le but. « Chris Van Dusen et Shondaland’s Regency repensé n’est pas censé être l’histoire. Il est conçu pour être plus somptueux, plus sexy et plus drôle que le drame de la période standard – et c’est ce qui a tellement surpris et ravi nos membres », a ajouté Howe.

Quant à l’énorme Bridgerton en streaming, certains pensent que l’émission est arrivée exactement au bon moment. «Les gens sont rentrés chez eux», déclare le responsable de la télévision mondiale de Netflix. Le fait de rester à la maison «a permis aux gens de découvrir de nombreux genres et types de spectacles». Avec la crise de santé publique toujours en cours, de nombreuses personnes restent chez elles et comptent sur le streaming de nouveau contenu, ce qui a vu d’autres plateformes de streaming comme Disney + et Apple TV + prendre rapidement de l’ampleur. Netflix compte actuellement plus de 200 millions d’abonnés payants et continue de maintenir ses cours boursiers sains. Comme pour d’autres raisons Bridgerton a été suffisamment populaire pour avoir déjà été renouvelé pour la saison 2, cela a à voir avec les jeunes acteurs et les scènes de sexe torrides de la série.

La romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page) fait venir de plus en plus de gens sur Netflix pour voir ce que Bridgerton est tout au sujet. Les scènes de sexe ont été filmées comme des cascades, selon Dynevor. « Nous avons fait les scènes intimes comme des cascades – nous les avons bloquées, donc vous avez des balles de yoga entre vous et toutes sortes de choses qui ne vous font jamais sentir exposé de quelque manière que ce soit », a-t-elle déclaré. « Je répéterais tellement avec Regé que nous savions tous les deux ce que nous faisions. C’était très pratique. » En plus des scènes romantiques, Bridgerton a également attiré l’attention pour sa bande originale, qui voit les chansons pop recevoir le traitement du quintette à cordes. Le compte Twitter officiel de Netflix remercie les fans d’avoir fait Bridgerton sa série la plus regardée.

