Bridgerton donne une leçon contre le racisme

S’il est une série qui a connu un succès immédiat, c’est Bridgerton. Sorti le 25 décembre 2020, il a atteint 82 millions de visionnages en seulement 28 jours, dépassant ainsi les grandes productions telles que Le sorceleur devenant, au moins jusqu’à il y a quelques mois, la bande la plus regardée sur Netflix.







Bridgerton, qui était basé sur les livres de Julia Quinn, se déroule dans le monde compétitif de la haute société londonienne du XIXe siècle lorsque les jeunes femmes ont été présentées au tribunal et ont défini leur état matrimonial. Cependant, il convient de noter que ce n’est pas ce qui ressort de l’intrigue.

C’est que, très différent de ce que l’écrivain original raconte dans ses livres, La production Netflix de Shonda Rhimes inclut des personnes de couleur dans sa distribution. Sans aller plus loin, le personnage principal, l’interprète de Simón Basset, Regé-Jean Page, occupe une position de haut rang, quelque chose de totalement inattendu, surtout à l’époque où se déroule la bande où les Noirs étaient considérés comme inférieurs.

Mais, malgré le fait qu’avec ce type d’inclusions Bridgerton a brisé toutes sortes de stratagèmes racistes, puisque ce n’est pas seulement Jean Page le seul acteur de couleur, la série a été critiquée précisément pour cette raison. Selon certains fans de cette histoire, l’Angleterre n’avait pas parmi ses habitants de personnes de couleur à l’époque que raconte la série.

C’est pour cette même raison que l’actrice Kathryn Drysdale, qui jouait Geneviève Delacroix, celle chargée de confectionner les robes pour toutes les femmes de la série, a été la première à réagir aux propos des fans. « Sa présence a été effacée, mais son existence dans ces histoires a été très très réelle », a-t-il déclaré.

Même si, en plus de ces dictons, l’artiste s’est interrogé sur le fait que les Noirs sont toujours utilisés pour raconter des histoires de souffrance et d’esclaves. Et, après cela, elle a affirmé qu’elle est heureuse que vous tiriez comme Bridgerton ont inclus ce genre de diversité dans leurs personnages.