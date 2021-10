« Bridgerton » confirmerait la fin de la production dans sa saison 2

Une nouvelle photographie du tournage de « Bridgerton », une série à succès exclusive au catalogue Netflix, suggère que le tournage de sa deuxième saison très attendue est terminé. Après sa première en décembre 2020, l’adaptation de la série de romans écrits par Julia Quinn s’est avérée être l’une des propriétés les plus précieuses de la plateforme.

Bien avant que « Squid Game » ne batte le record d’être la série la plus regardée de l’histoire du service de streaming avec un total de 142 millions de foyers, « Bridgerton » parviendrait à ajouter un nombre impressionnant de 82 millions dans le monde, captivant le public avec son captivant histoire d’amour se déroulant dans la haute société londonienne des années 1810.

L’actrice Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington, a présenté a confirmé via les réseaux sociaux que la deuxième saison a terminé son tournage, accompagnant cette information de la photographie d’un élégant gâteau décoré d’éléments classiques de l’époque dans lequel » Bridgerton » se déroule.

Coughlan partage cette image avec un court texte dans lequel il exprime son enthousiasme pour l’arrivée imminente des nouveaux épisodes, anticipant une fenêtre de première en 2022, l’année où une date exacte pour sa sortie n’a pas encore été déterminée.

Tout ce qui est une enveloppe sur Pen J’ai hâte de partager cette saison de Bridgerton avec vous, ça a été une joie totale. Je suis tellement fier et tellement excité que vous le voyiez tous. Rendez-vous en 2022/1814 Votre sincèrement,

Dame Whistledown pic.twitter.com/ILtEyah4CW – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)

Après avoir adapté l’arc narratif dans « Le Duc et moi », le premier roman de la série de Quinn, « Le vicomte qui m’aimait », le deuxième livre de la série dans lequel la romance entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley), s’éloignant des personnages interprétés par Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page.

Bien que Page ne revienne pas dans cette deuxième saison, une nouvelle qui a suscité une grande déception chez les fans de « Bridgerton », la production Netflix ramènera quelques acteurs principaux, tels que Dynevor elle-même, Claudia Jessie et la voix de Julie Andrews dans le rôle de Lady Whistledown.