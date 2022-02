Bridgerton : comment va Jonathan Bailey, le nouveau protagoniste, en dehors de la série Netflix

célébrités

Jonathan Bailey dirigera la deuxième saison de Bridgerton être froid, mais romantique en même temps. Est-ce la vraie personnalité de l’acteur ?

©NetflixAnthony Bridgerton contre. Jonathan Bailey

En à peine un mois, la deuxième saison tant attendue de Bridgerton. Après un an de travail acharné et rapide, la production a enfin terminé le processus de post-production et la série est prête à sortir. Avec le même casting, à l’exception de Régé-Jean Page, l’histoire d’époque fétiche de la plateforme sera, cette fois, centrée sur la recherche de l’amour d’Anthony, incarné par Jonathan Bailey.

Basée sur les romans de Julia Quinn, la première saison de Bridgerton Il est devenu le plus regardé de l’histoire de Netflix avec 82 millions de vues au cours du premier mois seulement de sa sortie. A tel point que la plateforme n’a pas hésité à annoncer son renouvellement qui, comme de nombreuses autres productions, a été touché par la pandémie de COVID 19 et ne sera publié que maintenant. Mais, en tout cas, les fans l’attendaient avec beaucoup d’anxiété et d’émotion depuis que cette nouvelle a été connue.

C’est que, maintenant, après le mariage de Daphné (Phoebe Dynevor), la société se concentre sur l’aîné de la famille. Le synopsis officiel n’est pas encore connu, mais la nouvelle intrigue de Bridgerton: Anthony doit trouver l’amour pour continuer sa lignée et avoir un héritier. C’est-à-dire que, tout comme dans la fiction, l’attention des fans se porte sur Jonathan Bailey et votre travail incroyable.

L’acteur a acquis une renommée internationale grâce à ce rôle. Dans la première édition, même si son personnage n’était pas le protagoniste, il a ébloui par sa performance. Au cours de la série, il s’est révélé être un garçon indépendant, fort et joyeux, mais à la fois froid et autoritaire lorsqu’il fallait mettre de l’ordre. Sans aucun doute, la personnalité d’Anthony était un atout pour que le personnage attire beaucoup l’attention des adeptes de l’histoire.

Pourtant, désormais, plus d’un fan de l’interprète en est venu à se demander si Anthony et Jonathan sont similaires en termes d’attitudes. Mais, il s’avère l’acteur n’a rien à voir avec son personnage. Il convient de noter que, plus d’une fois, l’artiste a démontré sa gentillesse et sa bonne humeur, du moins devant les caméras et diffère complètement des attitudes qu’il personnifie dans la bande. En plus, bien sûr, il y a aussi le fait de sa sexualité.

En dehors du plateau, Bailey a avoué être homosexuel et, en fait, il est actuellement une icône de la communauté LGBTIQ.. Bien sûr, la vérité est qu’au-delà de son orientation sexuelle à l’extérieur et à l’intérieur de la production, dans les deux personnalités, il est un romantique. Eh bien, maintenant, dans la deuxième saison, il montrera le côté amoureux d’Anthony, mais dans la vraie vie, il l’a toujours rendu évident, touchant ses fans.

