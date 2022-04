« Bridgerton » : comment se prépare l’histoire de Benedict pour la saison 3

Selon les livres sur lesquels les producteurs de «Bridgerton”, la troisième saison aura Benoît comme personnage principal de l’histoire et finit par trouver son chemin et son amour, ce qui excite déjà les fans de ce rôle joué par l’acteur Luke Thompson.

Cependant, il faut se rappeler que ce qui est dit dans les livres ne correspond pas toujours à ce que l’on voit à travers la plateforme Netflix, il pourrait donc y avoir quelques modifications ou nouveautés lors de la partie 3 de cette série anglaise de l’époque, qui a captivé tout le monde.

Cela signifie qu’il y aura une grande incertitude jusqu’à la date de sortie, mais la vérité est que dans les saisons précédentes, le chemin de Benoît de sorte que, finalement, il atteigne la proéminence désirée.

Benedict Bridgerton doit trouver sa voie dans la troisième saison de la série anglaise (Photo : Netflix)

COMMENT L’HISTOIRE DE BENEDICT A-T-ELLE ÉTÉ PRÉPARÉE POUR LA SAISON 3 ?

Benoît Il est dans l’ombre de son frère aîné Anthony depuis le début de la série, mais au fil des chapitres, il a pris plus de contrôle sur sa propre histoire, même s’il occupait toujours la deuxième place dans sa famille, il avait donc des responsabilités. .différent.

A la recherche de son destin, dans la première saison de « Bridgerton », Benedict démontre sa passion pour l’art et arrive dans un club underground où l’on pratique le dessin. Cependant, là aussi, les participants ont laissé courir leurs bas instincts et une certaine débauche a pu être observée dans ce lieu.

De tels faits nous ont fait croire que la bisexualité dans le personnage pouvait être un peu jouée, mais cela n’a plus été vu, bien que cela reste un mystère si cette ressource sera utilisée dans les prochains chapitres.

A la fin de la deuxième saison, le personnage principal de cette note a un avenir incertain car il a rejeté la Académie royale d’art de l’école après avoir découvert que son frère avait influencé la décision avec de l’argent.

Ainsi, dans le prochain épisode, Benoît devrait jouer un rôle plus important et trouver son vrai chemin dans l’histoire.

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming début 2023.

En réalité, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons. ».

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » ?

D’après les livres Julia Quinnla troisième saison de « Bridgerton» se concentrera sur Benoît et sa quête pour retrouver, d’abord la femme mystérieuse lors d’un bal masqué, puis Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood.

« Comme dans l’histoire de Cendrillon, Sophie voit son rêve se réaliser une nuit. À l’insu de sa belle-mère, elle s’habille comme une reine et assiste au bal costumé le plus important de Londres. De plus, elle attire l’attention de Benedict Bridgerton, le célibataire le plus séduisant et le plus charmant de la fête. Cependant, elle se retrouve bientôt confrontée à sa dure réalité, celle d’une fille illégitime, pauvre et sans ressources. Le destin veut lui donner une seconde chance lorsqu’elle entre pour servir dans la maison de Benoît, bien qu’il ne reconnaisse pas en elle la belle jeune femme qu’il recherche depuis des années. Elle est maintenant une simple servante, incapable de lui révéler la vérité. La magie de cette nuit semble perdue à jamais, ou peut-être pas ?», lit-on dans la première partie du résumé du livre.

Cependant, à plusieurs reprises, certains membres de la production de la série ont assuré que l’intrigue qui sera vue sur les écrans ne suivra pas nécessairement ce qui a été écrit dans les livres, il pourrait donc y avoir des surprises et des nouvelles pour la troisième saison. de Bridgerton.