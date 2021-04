Bridgerton: Comment Phoebe Dynevor fait fonctionner leur relation

Depuis la création de Bridgerton Sur Netflix, Regé – Jean Page et Phoebe Dynevor sont devenus les acteurs les plus connus de cette époque. Leurs rôles de Simon et Daphné et l’histoire d’amour dans laquelle ils ont joué en ont non seulement fait les favoris de la série, mais ont également remporté un grand succès et une renommée internationale.

Phoebe Dynevor et Regé – Jean Page ont eu beaucoup de succès. Photo: (IMDB)



De plus, le niveau d’acteur était tel que Dynevor et Page ont montré que leur chimie traversait l’écran au point que les fans se demandaient s’il y avait quelque chose de plus que de l’amitié entre eux. Mais, les protagonistes de Bridgerton Ils ont pris soin de nier ces rumeurs et, en fait, il a été confirmé qu’il était en couple avec l’actrice Emily Brown.

Quant à Phoebe, elle est depuis quelque temps liée à l’acteur et comédien Pete Davidson, originaire des États-Unis et ancien petit ami d’Ariana Grande. Mais, malgré le fait que des médias tels que Daily Mail aient contacté les représentants de l’interprète, personne n’a voulu confirmer cette prétendue parade nuptiale.

Cependant, la star de Bridgerton et son petit ami apparent ont été vus plus d’une fois ensemble. Tout d’abord, un témoin qui les a vus au Royaume-Uni a assuré qu’ils ressemblaient à un couple et étaient heureux ensemble, tandis que d’autres raisons qui ont fait grandir ces spéculations étaient que Dynevor avait été vu à Brooklyn, où vit Davidson, alors qu’il était vu à Manchester. , où elle réside.

Cependant, les tourtereaux subiraient l’un des pires revers: la distance. De son côté, Phoebe séjourne au Royaume-Uni, où elle enregistre également la deuxième saison de Bridgerton, tandis que Pete, qui vient de devenir indépendant, a sa résidence aux États-Unis, où il fait partie du casting de Saturday Night Live.

Pete Davidson serait le propriétaire du cœur de Phoebe Dynevor. Photo: (Getty)



Même si, à l’heure actuelle, une source proche des acteurs vient de révéler quelle est la mesure qu’ils ont prise pour faire fonctionner leur relation. « Pete et Phoebe vont toujours fort bien qu’ils ne soient pas capables de passer du temps physiquement ensemble.« , il a commenté à Us Weekly, puis a ajouté: «Ils sont en contact par SMS et FaceTime. Pour le moment, ils se concentrent uniquement sur le travail et ne cherchent pas à précipiter les choses».