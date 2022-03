« Bridgerton » : combien de temps s’écoule entre les saisons 1 et 2

Parce qu’on s’est habitué aux séries enchaînant une histoire courte et rapide dans un laps de temps donné, c’est ce qui se passe avec « Bridgerton” peut ou non confondre les milliers de téléspectateurs de cette production, qui est disponible via la plateforme Netflix avec ses deux saisons.

L’intrigue ne raconte pas des événements qui se produisent en quelques jours ou semaines, mais montre plutôt un long processus de tomber amoureux de plusieurs couples qui peut prendre quelques mois, qui sont diffusés avec les différentes scènes que nous avons vues au cours des deux saisons, mais il est toujours bon d’être clair sur le moment des événements pour éviter toute confusion.

Face à certains doutes sur tout le temps qui s’écoule pendant que les faits sont racontés, nous récapitulons les plus importants, nous donnant une idée des mois qui se sont écoulés dans les deux volets de « Bridgerton”.

Chacune des saisons de la série « Bridgerton » couvre une période de temps considérable (Photo : Netflix)

COMBIEN DE TEMPS SE PASSE DANS LA SAISON 1 DE « BRIDGERTON » ?

Dans la première saison de la série, nous assistons au mariage entre Simon et Daphné après une courte période d’engouement entre les deux. Compte tenu du début de la saison des fréquentations nuptiales dans la ville, on peut présumer que ce mariage aurait eu lieu au mois de mars.

La fin de cet accouchement, en théorie, s’est produite neuf mois plus tard avec la naissance du fils du couple nommé d’après aoûtconcluant que c’est juste avant le début d’une nouvelle saison de haute société.

On pourrait conclure que la première saison de « Bridgerton » considère presque une année civile entière.

Regé-Jean Page est Simon Basset et Phoebe Dynevor joue Daphne Bridgerton (Photo : Netflix)

LE TEMPS QUI PASSE DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « BRIDGERTON »

On peut conclure que la deuxième partie de la série basée sur l’ancienne société londonienne commence presque immédiatement après la fin de la première car août il ressemble toujours à un nouveau-né. De plus, une nouvelle étape de parade nuptiale est sur le point de commencer.

Anthony et Kate parviennent à se marier juste avant la fin de la saison sociale, on parlerait donc du mois de juillet, donc six mois se sont déjà écoulés depuis le début de cette nouvelle histoire.

La fin, comme la première saison de la série, se termine un an après qu’elle ait commencé et encore août est la pièce maîtresse de tout car on voit déjà qu’il commence à faire ses premiers pas.

Kate Sharma et Anthony Bridgerton s’affrontent à plusieurs reprises dans « Bridgerton 2 ». (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming au début de 2023. En fait, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 pour avoir un temps plus court entre les saisons ».

Pour l’instant, on sait que le troisième volet comportera également huit épisodes, dont l’enregistrement commencera au premier semestre 2022, comme l’ont confirmé Nicola Couglan et Shonda Rhimes.

Donc, au mieux, la troisième saison de « Bridgerton » va venir a Netflix dans les premiers mois de 2023, mais en cas de retard, les fans devront attendre le milieu, voire la fin de l’année prochaine.