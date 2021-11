Bridgerton : combien de saisons comptera la série Netflix

Malgré que Le jeu du calmar elle a tenu le registre des comptes qui l’ont vue, selon les registres de Netflix il y a une série qui l’a dépassé dans un domaine encore plus important. Bridgerton, sorti à Noël 2020 est la production la plus reproduite de la plateforme, avec un total de 625 millions d’heures vues par ses utilisateurs. Le succès a permis à l’entreprise de confirmer rapidement non pas une mais trois saisons supplémentaires.

Bridgerton s’inspire de la collection d’œuvres écrites par Julia Quinn et raconte la vie des huit frères de la famille bridgerton à l’époque de la Régence en Angleterre. La production a été prise en charge par Shonda rime et son showrunner était Chris Van Dusen. Comparée à armes égales à la série sud-coréenne, environ 63 millions de comptes uniques l’ont regardée au cours de son premier mois.

Dans une récente interview accordée par Rimes il a été révélé quel est le plan d’avenir de cette fiction inspirée des travaux de Quinn. Lors d’un entretien avec Variété, la société de production à l’origine d’œuvres à succès telles que L’anatomie de Grey, a confirmé qu’il est très clair sur le nombre de livraisons qu’il envisage pour Bridgerton. « Il y a huit frères Bridgerton, et en ce qui me concerne, il y a huit saisons de Bridgerton. Et peut-être plus ».

Qu’avait dit van dusen

Ce n’est pas la première fois qu’ils parlent du nombre de saisons qu’ils veulent faire sur la série de Netflix. Il y a longtemps Van Dusen On lui a également demandé ce qu’il pensait de l’avenir de cette histoire et a dit Los Angeles Times qui était également intéressé à faire huit versements. Pour le moment, Netflix Il n’a approuvé que la moitié des saisons mais si le succès continue il serait évident de penser qu’ils le renouvelleraient.

« J’ai l’impression que la première saison concernait principalement Daphné et son histoire d’amour avec Simon. Mais étant cette famille de huit enfants et il y a huit livres, j’aimerais pouvoir me concentrer et vraiment raconter des histoires et des histoires d’amour pour tous les frères et sœurs. Bridgerton. Pour chaque caractère, bien sûr « , il lui a dit Chris à l’environnement nord-américain. Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Luc Newton, Claudia Jessy, Luke Thompson ET Ruth Gemmel reviendra pour le prochain versement qui n’aura pas Régé-Jean Page.

