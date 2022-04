Bridgerton : c’est l’apparition des acteurs hors séries d’époque sur Netflix

NETFLIX

La caractérisation fictive de Shonda Rhimes est l’une de ses grandes forces. Découvrez les vraies images de Simone Ashley, Jonathan Bailey et plus encore !

©IMDBBridgerton a créé sa deuxième saison sur Netflix.

Depuis que Bridgerton j’arrive à Netflix, la série produite par Shonda Rhimes a su devenir le grand phénomène de la plateforme. Les raisons? Son intrigue intéressante, son casting attrayant, ses scènes inoubliables… et la liste pourrait s’allonger. Cependant, quelque chose qui a retenu l’attention était le caractérisation de chacun des acteurs qui participe à la fiction d’époquece qui les rend complètement différents de ce à quoi ils sont habitués. Découvrez les images ici!

+ À quoi ressemblent les acteurs de Bridgerton ?

-Simone Ashley

Simone-Ashley avait attiré l’attention des abonnés de Netflix lorsqu’elle incarnait Olivia dans éducation sexuelle. Cependant, elle a gagné en popularité lorsqu’elle a été choisie pour jouer le rôle principal dans la deuxième saison de Bridgerton Quoi Kate Sharma. En ce sens, on la voyait dans un tout autre style et dans des robes d’époque. En réalité, elle aime porter un maquillage audacieux, des décolletés plongeants et des couleurs vibrantes qui lui donnent un look unique.

-Jonathan Bailey

La paire principale est complétée par Jonathan Baileyla personne chargée de personnifier Anthony Bridgerton dans la série emblématique de Shonda Rhimes. Dans le cadre de son personnage, il a porté des costumes impeccables qui ont fait de l’acteur l’un des hommes de tête du géant du streaming. La vérité est qu’en dehors du plateau, l’interprète est très détendu : il porte des vêtements décontractés, se montre torse nu et laisse même pousser sa barbe.

-Charithra Chandran

L’un des grands personnages du deuxième volet de Bridgerton était celui de Charithra Chandranque nous avons rencontré à l’écran en tant que Edwin Sharma. Son apparition dans la série est marquante pour l’époque grâce à ses combinaisons et ses coiffures. Et dans son quotidien, elle n’est pas en reste : robes courtes, plumes et maquillage impressionnant donnent à l’actrice une présence marquée partout où elle passe.

– Nicola Coughlan

Pénélope Featherton s’est avéré être l’un des visages les plus connus de Bridgerton. Et c’est que, derrière le personnage, il y a une femme avec beaucoup de personnalité : Nicolas Coughlan. Alors que dans la série on la voit avec ses cheveux roux, portant des gants et des robes fleuries, dans d’autres situations elle se révèle beaucoup plus discrète. Maintenant, ses cheveux sont blonds et elle porte des robes élégantes dans des tons pastel qui lui donnent un look incroyable.

-Phoebe Dynevor

Celui en charge de jouer dans la première saison de Bridgerton il a été Phoebe Dynevorqui représente Daphné sur l’écran Netflix. De cette façon, elle était l’une des actrices de la série qui a attiré le plus d’attention et qui lui a permis de porter des looks inoubliables, en plus de coiffures collectées, d’accessoires délicats et d’un maquillage presque imperceptible. Dans la vraie vie, il est un peu plus extravagant : bien qu’il garde un style très élégant et avec son visage naturel, il combine imprimés animaliers et lunettes de soleil.

-Luke Newton

Colin Bridgerton Est interprété par luc newton. Dans la fiction, le personnage est présenté avec des costumes bleus, des coiffures de l’époque et un type de vêtement qui sonne impensable pour 2022. C’est pourquoi, dans la vie de tous les jours, les costumes fleuris, les pardessus, les chemises colorées et les tenues de sport sont encouragés, ce qui donne un côté quelque peu apparence plus décontractée et détendue à ce que présente la série Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂