« Bridgerton » : ce qui arrive à Marina Thompson après la saison 2

Comme nous le savons tous, la série de Netflix qui fait sensation dans le monde entier »,Bridgerton», est basé sur certains livres de Julia Quinn, ce qui impliquerait que les saisons suivantes sont déjà écrites et que ceux qui meurent d’envie de savoir ce qu’il adviendra de leurs personnages préférés pourraient lire les romans pour assouvir leur angoisse.

Pourtant, les deux premières saisons de la série nous ont bien fait comprendre que l’intrigue est basée sur les romans, mais ne suit pas forcément tout ce qui a déjà été écrit à la lettre. Un exemple clair de ceci est le caractère de Marina Thompsonqui dans les livres n’a pas beaucoup d’importance.

la cousine du Featherington sur les écrans a subi plusieurs changements sur la plate-forme de streaming et est apparu plus que prévu, il pourrait donc avoir une histoire certainement différente de celle qui Julia Quinn écrit sur ses pages originales. De plus, lors des deux premières saisons, il jouait déjà un rôle important dans l’histoire.

Marina Thompson a une histoire pas très heureuse dans la série « Bridgerton » (Photo : Neflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À MARINA THOMPSON DANS LA DEUXIÈME SAISON DE « BRIDGERTON » ?

Au cours des deux premières saisons de la série d’époque, nous avons vu Marina Thompson cacher sa grossesse pour suivre son béguin et épouser Colin Bridgerton. Cependant, ses plans se sont effondrés lorsque sa cousine Penelope Featherington a dit la vérité dans la brochure de Lady Whistledown.

Quand on a appris qu’elle était enceinte, elle n’a eu d’autre choix que d’oublier son véritable amour et d’épouser Phillip Crane, le frère du père décédé de son fils, même s’il n’y aurait pas une si grande alchimie entre eux et tout porte à croire qu’ils ne le seront pas. heureux ensemble.

De plus, dans l’un des épisodes de la deuxième saison, Marina elle-même fait une réflexion et souligne que tout le monde ne peut pas avoir une fin heureuse et romantique.

QU’ARRIVERA-T-IL À MARINA THOMPSON DANS LES SAISONS SUIVANTES ?

S’il se trouve que la série Netflix s’appuie littéralement sur les livres déjà écrits, la suite de l’histoire de Marina Thompson n’est pas du tout jolie ni encourageante, bien au contraire.

Dans les pages écrites par l’auteur américain, Marina meurt d’une fièvre après avoir tenté de se suicider. Bien que ce résultat existe déjà, cela ne signifie pas qu’il se produira tel quel.

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, la série Netflix a présenté de nombreuses différences dans le personnage de Marina. De plus, ils se sont toujours chargés de révéler qu’ils veulent des dénouements heureux pour tous les personnages qui composent l’histoire de la société anglaise.

Avec ces prémisses, les fans de la production peuvent encore croiser les doigts en espérant que Marina Thompson trouve un moyen d’être heureuse et de retrouver Colin, son véritable intérêt amoureux.

Marina Thompson pourrait avoir une issue fatidique, selon les livres (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming début 2023.

En réalité, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons”.