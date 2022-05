« Bridgerton » : ce que signifie le changement de saison 3 pour Benedict

Comme l’a annoncé Nicola Coughlan, actrice qui interprète Penelope Featherington dans « Bridgerton”, la troisième saison de la série à succès depuis Netflix basé sur la saga romantique de Julia Quinn se concentrera sur l’histoire d’amour de Colin (Luke Newton) et de son personnage. Alors qu’adviendra-t-il de Benoît dans les nouveaux épisodes ?

« Comme Lady Whistledown, je garde un secret depuis pas mal de temps et je peux vous confirmer à tous que la saison 3 tournera autour de l’histoire d’amour de Colin et Penelope. J’ai gardé ce secret depuis deux semaines après la première de la saison 2.« , a déclaré l’actrice de 35 ans.

Bien que les protagonistes de la série produite par Shonda Rhimes ce sont les frères BridgertonSans aucun doute, l’histoire de Penelope a tellement évolué depuis qu’elle s’est révélée être Lady Whistledown à la fin de la première saison que son heure de briller est venue.

Colin et Penelope seront les protagonistes de la troisième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LE CHANGEMENT DE « BRIDGERTON 3 » POUR BENEDICT ?

Selon l’ordre des livres de Julia Quinn, il devrait suivre la romance de Benedict et Sophie, la fille illégitime du comte de Penwood, mais la deuxième saison de « Bridgerton» Il a laissé le chemin préparé pour Pénélope et Colin. Pen est amoureuse du frère de sa meilleure amie depuis l’enfance, mais il lui a brisé le cœur en disant à d’autres messieurs qu’il ne penserait jamais à courtiser le plus jeune des Featherington.

Bien que les fans de Benedict ne soient pas très satisfaits du changement, cela pourrait également être positif pour le personnage de Luke Thompson, car cela lui donnerait plus de temps pour développer son histoire.

A la fin de la deuxième tranche de « Bridgerton», Benoît décide de quitter l’école des beaux-arts, il doit donc trouver sa voie avant de se consacrer à la recherche de la mystérieuse femme rencontrée au bal masqué et de s’inquiéter pour la malheureuse Sophie.

En fait, l’évolution de Benedict pourrait être l’intrigue secondaire et il pourrait même rencontrer Sophie à la fin de la saison trois. Dans le livre « Une offre d’un gentlemanBenedict et son intérêt romantique se rencontrent lors d’un bal, mais ne se reverront pas avant quelques années.

Ces années auraient pu jouer contre l’histoire de Colin et Pénélope si l’ordre initial des romans de Quinn avait été suivi. Quels autres changements seront inclus dans les prochains épisodes ?