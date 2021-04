« Bridgerton » aura les saisons 3 et 4 sur Netflix

Après l’acteur Regé-Jean Page, qui incarne le duc de Hastings, Simon Bassett, dans “Bridgerton« Confirmé qu’il ferait partie de la deuxième saison, les fans de la série Shonda Rhimes ont été très déçus, alors pour changer d’humeur, Netflix a annoncé que la fiction aura un troisième et un quatrième opus.

«Chers et distingués membres, j’ai une annonce spéciale à vous faire. ‘Bridgerton‘reviendra pour une troisième et quatrième saison. Maintenant, cet auteur devra sortir et acheter plus d’encre. Bien à vous, Lady Whistledown », lit-on dans le communiqué partagé sur différents réseaux sociaux.

À cet égard, Bela Bajaria, vice-présidente de la télévision mondiale à NetflixIl a déclaré: «Bridgerton nous a surpris. L’équipe créative, dirigée par Shonda [Rhimes], il connaissait la matière et a livré un drame romantique, beau et émotionnel à nos membres. Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera de s’évanouir devant cette émission. Nous prévoyons de travailler dans le secteur de Bridgerton pendant longtemps. «

Qu’arrivera-t-il à Daphné, personnage joué par Phoebe Dynevor, après le départ de l’acteur Regé-Jean Page? (Photo: Netflix)

Pendant ce temps, tel que rapporté par TVLine Shonda rime Il a ajouté: «Dès la première fois que j’ai lu la délicieuse série Bridgerton de Julia Quinn, je savais que c’étaient des histoires qui captiveraient le public. Mais l’évolution de cette adaptation ne serait pas un succès sans les nombreuses contributions significatives de toute l’équipe Shondaland. Cette collection de deux saisons est un vote fort de confiance dans notre travail et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir des partenaires collaboratifs et créatifs tels que Netflix. Betsy [Beers] et je suis ravi d’avoir l’opportunité de continuer à amener le monde de Bridgerton à un public mondial. «

Pour l’instant, il n’y a plus de détails sur les prochaines saisons, mais les romans de Julia Quinn pourraient comporter quelques indices, ou en tout cas il ne reste plus qu’à attendre les événements du deuxième opus pour connaître l’avenir des protagonistes de la série .

Anthony est le fils aîné des Bridgertons et sera le personnage principal de la deuxième saison (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «BRIDGERTON»?

En principe, la fin de la première saison de « Bridgerton”A laissé plusieurs questions sans réponse. Qu’est-il arrivé exactement à Lord Featherington? Quelqu’un découvrira-t-il la véritable identité de Lady Whistledown? Anthony trouvera-t-il l’amour après avoir été rejeté par Sienna? Penelope dira-t-elle à Colin ce qu’elle ressent pour lui? Daphné et Simon seront-ils toujours heureux? Ces questions et d’autres nécessitent une réponse rapide.

En annonçant le renouvellement de la fiction, Chris Van Dusen a confirmé que les nouveaux chapitres suivront principalement Anthony alors qu’il cherchait une petite amie pour se marier et s’installer.

«Nous allons vraiment nous concentrer la saison prochaine sur le frère aîné du Bridgerton, Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey « , a déclaré le showunner » Today « , le même 21 janvier. « Nous l’avons laissé à la fin de la première saison à un carrefour, donc j’ai hâte d’aller découvrir comment il s’en sortira sur le marché matrimonial. »

Selon la description du roman «Le vicomte qui m’aimait», «Anthony Bridgerton n’a pas seulement décidé de se marier, il a même choisi une épouse! Le seul obstacle est la sœur aînée de sa fiancée, Kate Sheffield, la femme la plus curieuse à avoir jamais honoré une salle de bal londonienne. L’intrigante énergique rend Anthony fou avec sa détermination à arrêter les fiançailles, mais quand elle ferme les yeux la nuit, Kate est la femme qui hante ses rêves de plus en plus érotiques …

Contrairement à la croyance populaire, Kate est à peu près sûre que les râteaux réformés ne sont pas les meilleurs maris, et Anthony Bridgerton est le plus méchant de tous. Kate est déterminée à protéger sa sœur, mais craint que son propre cœur ne soit vulnérable. Et quand les lèvres d’Anthony touchent les siennes, elle a soudain peur de ne pas pouvoir résister elle-même au râteau méprisable … ».

Van Dusen prévoyait dans la même interview que la deuxième saison convoquera « beaucoup de nouveaux personnages », dont un autre « amour » pour Anthony, pour raconter une histoire aussi « bouleversante, émouvante et belle » que celle de Simon et Daphné. Bien sûr, cet intérêt amoureux n’est rien de plus que Kate Sheffield, bien que sous un autre nom: Kate Sharma.