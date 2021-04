« Bridgerton » annonce une nouvelle distribution pour la saison 2 tant attendue

Asmodee Zombicide Invader : Dark Side (Saison 2)

nous sommes entres dans une ere de voyages spatiaux et de decouvertes. grace au xenium, un carburant revolutionnaire qui permet aux vaisseaux draller toujours plus loin, toujours plus vite, lrhumanite srapprete a franchir de nouvelles frontieres. mais quelque chose ne srest pas passe comme prevu. la planete