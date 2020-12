Bridgerton, acteurs: où avez-vous vu le casting de la série Netflix avant

« Bridgerton»Est une série Netflix et Shondaland qui suit l’histoire de Daphné, une jeune femme qui est sur le point d’entrer sur le marché du mariage de Londres et qui a l’intention de suivre les traces de ses parents et de se marier par amour. Cependant, lorsque son frère aîné commence à s’occuper de ses prétendants, un magazine de société écrit par la mystérieuse Lady Whistledown commence à bavarder contre sa réputation.

PLUS D’INFORMATIONS: « Bridgerton » aura la saison 2 sur Netflix?

Pour éviter d’épouser le mauvais homme, Daphné et le duc rebelle et célibataire de Hastings, Simon, parviennent à un accord: simuler une liaison pour éviter que les prétendants et les mères désespérées compromettent leurs filles.

Le casting de « Bridgerton« Est composé d’acteurs comme Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker et Ruby Barker. Mais où avez-vous vu ces interprètes auparavant?

JULIE ANDREWS (VOIX DE LADY WHISTLEDOWN)

Julie Andrews, l’actrice oscarisée, a participé à une foule de productions à succès. Parmi les plus mémorables sont « Mary Poppins », « The Sound of Music », « The Princess Diaries » et « Victor Victoria ».

De plus, ce n’est pas la première fois qu’il prête sa voix à un personnage. Elle était la voix de la mère de Gru dans « Despicable Me », la reine dans « Shrek », Karathen dans « Aquaman » et le narrateur dans « Enchanted ».

PHOEBE DYNEVOR (DAPHNE BRIDGERTON)

Phoebe Dynevor est surtout connue pour avoir joué Siobhan Mailey dans la série «Waterloo Road». En outre, il a joué dans des fictions telles que « The Village », « Prisoners Wives », « Dickensian », « Snatch » et « Younger ».

Phoebe Dynevor joue Daphne Bridgerton « Bridgerton » (Photo: Netflix)



PAGE RÉGÉ-JEAN (SIMON BASSET)

L’acteur anglo-zimbabwéen Regé-Jean Page est également apparu dans la série «Waterloo Road» dans le rôle de Guy Braxton. De plus, il a joué Dean dans « Fresh Meat », Chicken George dans la mini-série 2016 « Roots » et Leonard Knox dans « For The People », une autre production de Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page joue Simon Basset dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



JONATHAN BAILEY (ANTHONY BRIDGERTON)

Avant de donner vie à Anthony dans « Bridgerton«Jonathan Bailey a joué Jack Patterson sur W1A, la comédie de la BBC, Lance Miller sur« Tom Clancy’s Jack Ryan », Edward sur« Hooten & the Lady », Sam sur« Crashing ». Il est également apparu dans un épisode de « Doctor Who » et dans les films « The Mercy », « The Young Messiah » et « Testament of Youth ».

Jonathan Bailey joue Anthony Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



NICOLA COUGHLAN (PENELOPE FEATHERINGTON)

Nicola Coughlan est une actrice irlandaise surtout connue pour son rôle de Clare Devlin dans «Derry Girls», une comédie de Channel 4. Elle a joué Hannah «Dalton in Harlots» et en 2018, elle a joué sur scène avec la pièce «Flower of the Mlle Jean Brodie ». Il a prêté sa voix dans « Summer of the Flying Saucer », « The Fairy Tale » et « Thor: Legend of the Magic Hammer ».

Nicola Coughlan joue Penelope Featherington dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



CLAUDIA JESSIE (ELOISE BRIDGERTON)

Claudia Jessie est une actrice anglaise qui est apparue dans diverses émissions de télévision depuis 2012. Elle a décroché le rôle principal dans la troisième série BBC One de « WPC 56 ». Elle a également joué Amelia Sedley dans l’adaptation 2018 de Vanity Fair, faisait partie de « Defending the Guilty », « Line of Duty », « Porters » et « Doctor Who ».

Claudia Jessie joue Eloise Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



ADJOA ANDOH (LADY DANBURY)

Adjoa Andoh est une actrice britannique de cinéma, de télévision et de théâtre. Au théâtre, il décroche des rôles principaux dans des endroits comme RSC, National Theatre, Royal Court Theatre et Almeida Theatre. Il a participé à des séries comme « Doctor Who », « Casualty » et « EastEnders ». Il a également joué aux côtés de Morgan Freeman dans le film « Invictus » de Clint Eastwood en 2009.

Adjoa Andoh joue Lady Danbury dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



LUKE NEWTON (COLIN BRIDGERTON)

Avant de jouer Colin dans « Bridgerton« Luke Newton était Lucas Attwood dans le drame de la BBC » The Cut « et Ben Evans dans la série Disney Channel » The Lodge « . Ses crédits incluent «Sadie J», «Doctors», «Mr Selfridge» et «Lake Placid: Legacy».

Luke Newton joue Colin Bridgerton dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



POLLY WALKER (LADY PORTIA FEATHERINGTON)

Polly Walker a été nominée pour un Golden Globe Award 2005 de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour son rôle principal dans « Rome ». Elle a joué Gill dans «Line of Duty», Peggy Sykes dans «Pennyworth», Lady Lunete dans «Cursed» et Bel dans «Age Before Beauty» et «Mr Selfridge».

Polly Walker joue Lady Portia Featherington dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



RUBY BARKER (MARINA THOMPSON)

Avant d’apparaître dans « BridgertonComme Marina Thompson, Ruby Barker faisait partie de la série télévisée « Wolfblood », où elle a joué Daisie, elle est également apparue dans un épisode de « Cobra » comme Georgia Nixon.