Bridgerton a dit au revoir à Phoebe Dynevor

Une seule saison de huit épisodes n’a pas suffi à plaire aux fans de Bridgerton. Tal es así que, Shonda Rhimes y su equipo de producción confirmaron, de manera inmediata, que la serie sería renovada en Netflix no solo por una segunda temporada, sino que también vendrían la tercera y la cuarta teniendo a Luke Thompson y Luke Newton como respectivos Protagonistes.

La famille Bridgerton aura un nouveau protagoniste par saison. Photo : (Netflix)



Cependant, dans cette deuxième édition qui a commencé son tournage et qui est désormais interrompue par un cas de coronavirus, Bridgerton mettra en vedette Jonathan Bailey, qui joue Anthony. C’est pour cette même raison que Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, les principaux du premier volet, ont été laissés de côté et, en effet, il a confirmé son départ de la série il y a quelques mois.

Brisant le cœur de milliers de fans, Regé a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elle ne ferait plus partie de la fiction basée sur les livres de Julia Quinn. Cependant, plus d’une fois, il a été souligné que celle qui serait présente serait Phoebe Dynevor afin que son personnage soit celui qui aiderait son frère, Anthony, à trouver l’amour dans le strip.

Mais maintenant, il semble que la situation ait changé car Dynevor a probablement dit adieu à la fiction qui l’a catapultée à la renommée internationale. Comme l’a confirmé Deadline, l’actrice a trouvé son prochain grand emploi en faisant ses débuts sur grand écran en tant que sera le tout nouveau protagoniste de I meurtre au cœur, un nouveau film de Sony Pictures réalisé par Matt Spicer.

Phoebe Dynevor va complètement changer de métier. Photo : (Getty)



Et bien que l’intrigue soit actuellement gardée secrète, le message de Deadline mentionne que le film sera un thriller féminin, montrant ainsi un changement radical de record pour la star de Bridgerton. Bien que, il faut le noter, pour la tranquillité de ses fans, les enregistrements de ce nouveau projet ne coïncideraient pas avec ceux de la série Netflix, sa participation ne serait donc pas menacée.