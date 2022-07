Bridgerton a commencé le tournage de sa saison 3 : Quand est-ce qu’elle sort en première sur Netflix ?

Netflix

Le début des enregistrements de la prochaine saison de Bridgerton, l’un des grands succès de Netflix ces derniers temps, a été confirmé. Quand pourrait-il être disponible ?

©NetflixBridgerton a commencé le tournage de sa saison 3 : Quand est-ce qu’elle sort en première sur Netflix ?

Bridgerton est l’une des séries les plus populaires sur le service de streaming Netflix et il l’a montré cette année en revenant avec sa deuxième saison, qui a été un succès mondial complet. L’adaptation des romans de Julia Quinn avait déjà été renouvelée pour quelques versements supplémentaires, donc la prochaine étape est la troisième partie. Selon les réseaux sociaux officiels du programme, le tournage vient de commencer.

Depuis son lancement, le programme créé par Shonda Rhimes a connu différentes modifications, comme le changement de son protagoniste, qui a également entraîné le départ de Régé-Jean Page à l’époque, même si ce n’est pas le même chemin que Jonathan Bailey empruntera. , qui sera de retour en tant qu’Anthony. A cette occasion, l’histoire sera centrée sur Pénélope, incarnée par Nicolas Coughlanet ils sont de retour sur le plateau.

+Bridgerton 3 a commencé le tournage

Par une publication officielle,Bridgerton a annoncé le début du tournage de la nouvelle saison avec une vidéo avec une partie du casting : « On dirait que le troisième épisode de Bridgerton est officiellement en cours », était le message de la poste. À la fin, Nicolas mentionne : « Le tournage de la saison 3 de Bridgerton a officiellement commencé. Vous venez ?Quel luc newtonl’interprète de Colin, s’exclame : « Allons-y! ».

Mi-mai, ils ont officiellement communiqué les plans de production du troisième volet avec Pénélope et Colin: « En tant que Lady Whistledown, je garde un secret depuis un certain temps et je peux confirmer à tout le monde que la saison 3 sera l’histoire d’amour de Colin et Penelope. », ont-ils expliqué. Cependant, cette décision a pris les fans par surprise, puisque le troisième livre de la saga Julia Quinn est centré sur Sophie et Benedict, tant de gens s’attendaient à voir ce couple comme protagoniste.

+ Quand la saison 3 de Bridgerton est-elle diffusée sur Netflix ?

La deuxième partie de l’émission est arrivée en streaming le 25 mars, sa suite ne sera donc pas disponible cette année. Tenant compte des horaires retenus par la production pour leurs sorties, la saison 3 est attendue Bridgerton arrive sur Netflix mi 2023. En plus des personnages déjà connus, les acteurs Daniel Francis (Marcus Anderson), Sam Phillips (Lord Debling) et James Phoon (Harry Dankworth) seront ajoutés.

