« Bridgerton »: 6 choses qui se passeront dans la saison 2, selon le roman Le vicomte qui m’aimait

« Bridgerton«Et sa saison 2 est en route, et les romans d’amour de Julia Quinn offrent un aperçu intéressant de ce qui pourrait arriver. La production étant terminée ce printemps, le prochain épisode pourrait arriver bientôt. La première saison de la série à succès était basée sur le premier livre de Bridgerton, « The Duke and I », qui se concentre sur Daphné et Simon.

Cependant, les autres romans mettent différents personnages à l’honneur et donnent des indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans le futur. À la fin de saison 1, beaucoup de choses s’étaient produites dans la vie de la famille Bridgerton. Daphné Oui Simon ils ont finalement appris à communiquer efficacement et ont fondé une famille.

Benoît plongé son orteil dans un monde plus bohème. Anthony J’étais amer Éloïse était frustré par Dame Whistledown, Y Colin a fait un tour du monde après un combat malheureux avec Marina Thompson. Propre Mme Thompson a accepté de se marier Phillip Crane, le frère de son ex-amant George, pour elle et son enfant à naître.

Certains des principaux arcs de l’intrigue de la saison 1 de « Bridgerton« trouvé une résolution à la fin, mais il y a encore beaucoup d’histoire en attente pour le saison 2 Continuez. Ce sont quelques-unes des grandes choses que les fans peuvent attendre de la boîte, en fonction de ce qui se passe dans les livres.

6 CHOSES QUI SE PRODUIRONT AU COURS DE LA SAISON 2 DE BRIDGERTON SELON LES LIVRES

1. Anthony Bridgerton occupe le devant de la scène

Anthony Bridgerton trouvera en Kate son plus grand ennemi … et son meilleur amant aussi (Photo: Netflix)

Le deuxième roman de Bridgerton de Julia Quinn, « Le vicomte qui m’aimait « , Met à Anthony Bridgerton dans le rôle principal. L’histoire de Anthony a été évoqué dans les derniers instants de la saison 1, et depuis lors, il a été confirmé que le saison 2 sera directement inspiré des romans en ce sens.

Simone Ashley de « Éducation sexuelle « a déjà été choisi comme le principal intérêt amoureux de Anthony, Kate Sharma, qui sera vraisemblablement basé sur le caractère de Kate Sheffield des livres. Le rôle principal de Anthony cela aura également des implications pour le reste de la série.

Depuis le succès de « Bridgerton « dans Netflix Cela était dû en grande partie aux performances individuelles et à la chimie entre Simon Oui Daphné, ils joueront probablement un rôle plus important dans saison 2 de la série que dans les livres ultérieurs.

Cependant, ils prendront inévitablement une banquette arrière pendant que les autres frères et sœurs Bridgerton ils trouvent l’amour. Il y a aussi la possibilité que Sienne Rosso reviens dans le saison 2, puisque le caractère sur lequel il est basé n’apparaît que dans Le vicomte qui m’aimait.

2. L’histoire de Colin et Penelope n’est pas terminée

Penelope et Colin sont compatibles, confortables et informels dans leur façon de parler et d’interagir. Ils flirtent même, bien que Colin semble inconscient des sentiments de Penelope pour lui. (Photo: Netflix)

L’une des parcelles les plus secondaires de la saison 1 de « Bridgerton« C’était l’amour non partagé de Penelope Featherington pour Colin Bridgerton. Après une cour rapide avec Marina Thompson se termine dans la honte pour Colin, décide de partir Londres pour de longs voyages.

Cependant, cela ne signifie pas que l’histoire de Pénélope Oui Colin c’est fini, du moins pas si les romans ont quelque chose à dire à ce sujet. La cour appropriée de Colin Oui Pénélope est le sujet du quatrième livre de Bridgerton, « Séduire M. Bridgerton « , il est donc très probable que Colin éventuellement avoir des sentiments pour Pénélope aussi.

Cependant, son histoire pourrait être compliquée par le fait que l’identité secrète de Pénélope Quoi Dame Whistledown Cela a été révélé beaucoup plus tôt dans la série que dans les livres. Pénélope semble exposer la grossesse de Marin spécifiquement pour son amour pour Colin dans la saison 1, une décision qui est au mieux discutable éthique.

Cela peut prendre un certain temps avant que les autres personnages découvrent l’alter ego de Pénélope, et on ne sait pas quel rôle il jouera Colin dans la saison 2, mais d’autres étapes dans leur histoire d’amour sont susceptibles de venir bientôt.

3. D’autres antécédents familiaux de Bridgerton seront révélés

Queen Charlotte est le nouveau personnage le plus important de la série. (Photo: Netflix)

Avec Anthony au centre de la scène dans le saison 2 de «Bridgerton», la série plonge probablement aussi dans l’histoire de la famille, en particulier la vie et la mort tragique de leur père, Edmund Bridgerton. Dans les livres, Edmund est mort après une réaction allergique à une piqûre d’abeille quand Anthony il n’était qu’un adolescent.

La saison 1 montrer à Anthony face à l’héritage de son père, et cette tendance ne se poursuivra que dans le saison 2. Parce que les allergies ont parfois des liens génétiques, Anthony elle vit dans la peur des abeilles dans les livres, symptôme de son chagrin plus large et non traité de la perdre.

De toute évidence, la mort de Edmund Bridgerton a eu un impact énorme sur tous les membres de la famille, et les fans peuvent s’attendre à ce que plus de cette histoire soit explorée dans le saison 2.

4. Les histoires de Marina et Eloïse pourraient relier

Alors que Bridgerton a fait la une des journaux pour son casting inclusif, les romans de Quinn n’ont pas du tout touché à la race. (Photo: Netflix)

De tous les personnages de « Bridgerton « , Marina Thompson C’est peut-être celui qui a le plus changé par rapport à votre version du livre. Dans les romans de Quinntu ne regardes même pas Marin. Elle meurt par suicide, partant Phillip veuf, et n’est mentionné qu’après coup.

Phillip est le caractère beaucoup plus important de la version de Quinn l’histoire, car il devient le principal prétendant et le mari éventuel de Éloïse dans le cinquième livre, «À M. Phillip, avec amour». L’arc de Marin a été radicalement différente dans la version de Netflix jusqu’à présent, et continuera probablement de l’être, mais il y a encore beaucoup de potentiel pour votre histoire et celle de Éloïse entrelacer. Espérons que cette intersection ne signifiera pas une autre fin sombre pour Marin.

5. L’histoire d’amour de Benedict Bridgerton pourrait continuer

Benedict Bridgerton a de nombreux défauts, comme tous les hommes au fil du temps, si nous sommes honnêtes, mais une fois ses motivations devenues claires, ses actions sont plus faciles à comprendre. (Photo: Netflix)

Benoît Bridgerton a une histoire intéressante dans le saison 1, qui l’a vu quitter ses fêtes de la haute société et entrer dans le monde plus bohème de l’art et de l’amour libre. Étant donné que Benoît est le thème principal du troisième roman de Bridgerton, Une offre d’un gentleman, il est probable que le saison 2 de la série Netflix commencez à planter des graines pour votre propre rôle principal. Les livres montrent que Benoît Tombe amoureux de Sophie Beckett, la fille illégitime d’un comte.

Cependant, l’histoire de Benoît dans Netflix Il pourrait être très différent de celui des livres, car il a déjà été sensiblement modifié. Couturière Madame Delacroix, à qui Benoît commence à voir de façon romantique dans le saison 1, c’est un tout nouveau personnage, et son temps avec l’artiste Henry Granville il est également original du programme.

Netflix a été accusé de queerbaiting dans l’histoire de la saison 1 de Benoît, et il devrait être intéressant de voir quels éléments du livre la série avance et ceux qu’elle supprimera.

6. Poursuivez la recherche de Lady Whistledown

À la fin de la première saison, les téléspectateurs ont été époustouflés par la révélation de Lady Whistledown. (Photo: Screenrant)

Le mystère de l’identité de Dame Whistledown était une histoire centrale de la saison 1 de Bridgerton, qui s’est terminée par la tournure surprenante que c’était Penelope Featherington tout le temps. Cependant, seuls les fans ont remarqué, laissant les autres personnages dans le noir.

Le rôle secret de Pénélope n’est révélé que bien plus tard dans les romans de Julia Quinn, il n’est donc pas clair si davantage de personnes découvriront l’identité de Dame Whistledown dans la saison 2 de « Bridgerton « . La reine Charlotte a déjà mis de l’argent sur la table pour découvrir l’identité de l’auteur de la rumeur, et elle et le reste de la haute société peuvent se consacrer encore plus à la découverte de la vérité. Cela pourrait compliquer les choses pour Pénélope, et ce devrait être un grand drame dans le saison 2 de « Bridgerton « .