« Bridgerton » 3 sur Netflix : quand sortira la nouvelle saison

Bien que Lady Whistledown ait pris une pause pour protéger un ami, à la fin de la deuxième saison de « Bridgerton » a de nouveau utilisé sa plume et poursuivra ses publications dans le troisième volet de la série réalisée par Shonda Rhimes ce qui a déjà été confirmé par Netflix.

″‘Bridgerton’ nous a époustouflés», a déclaré Bela Bajaria, vice-président de la télévision mondiale pour Netflix, dans un communiqué d’avril 2021. «L’équipe créative, dirigée par Shonda, connaissait le matériel et a livré un beau drame émotionnel et romantique à nos membres. Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera d’être fasciné par ce spectacle. Nous prévoyons d’être dans l’entreprise ‘Bridgerton’ pour une longue période à venir.”.

Anthony (Jonathan Bailey) a retrouvé sa vicomtesse et connaît sa fin heureuse, tout comme Daphné et Simon, mais ses frères doivent encore trouver leur chemin, ce qui arrivera dans les deux prochaines saisons de « Bridgerton”.

Benedict avec sa mère Violet et sa sœur Francesca dans « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming au début de 2023. En fait, Shonda Rhimes Il a assuré, « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons. »

Pour l’instant, on sait que le troisième volet comportera également huit épisodes, dont l’enregistrement commencera au premier semestre 2022, comme l’ont confirmé Nicola Couglan et Shonda Rhimes.

Donc, au mieux, la troisième saison de « Bridgerton » va venir a Netflix dans les premiers mois de 2023, mais en cas de retard, les fans devront attendre le milieu, voire la fin de l’année prochaine.

Benedict Bridgerton retournera-t-il à l’école d’art dans la saison 3 ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » ?

Selon les livres de Julia Quinn, la troisième saison de «Bridgerton» se concentrera sur Benoît et sa quête pour retrouver, d’abord la mystérieuse femme lors d’un bal masqué, puis Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood.

« Comme dans l’histoire de Cendrillon, Sophie voit son rêve se réaliser une nuit. À l’insu de sa belle-mère, elle s’habille comme une reine et assiste au bal costumé le plus important de Londres. De plus, il parvient à capter l’attention de Benedict Bridgerton, le célibataire le plus séduisant et le plus charmant de la réunion. Cependant, elle se retrouve bientôt confrontée à sa dure réalité, celle d’une fille illégitime, pauvre et sans ressources. Le destin veut lui donner une seconde chance lorsqu’elle entre pour servir dans la maison de Benoît, bien qu’il ne reconnaisse pas en elle la belle jeune femme qu’il recherche depuis des années. Elle est maintenant une simple servante, incapable de lui révéler la vérité. La magie de cette nuit semble perdue à jamais, ou peut-être pas ?», lit-on dans la première partie du résumé du livre.

Mais cela continuera aussi avec les histoires en suspens, par exemple, qu’adviendra-t-il de Colin et Pénélope après ce que le jeune homme a entendu par hasard ? La reine découvrira-t-elle Lady Whistledown ? Eloïse va-t-elle dénoncer son amie maintenant qu’elle connaît la vérité ? Qu’adviendra-t-il des Featherington après la tromperie de Portia ?