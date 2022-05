Bridgerton 3 racontera la romance de Colin et Penelope

in

Netflix

Bridgerton 3 aura un changement radical en sautant le troisième livre de Julia Quinn pour se concentrer sur le couple de Colin et Penelope mieux connu sous le nom de Polin.

©IMDBBridgerton

Bridgerton est la série de Netflix créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes d’après les romans de Julia Quinn. Le programme raconte l’histoire de frères et de leurs mésaventures dans le domaine de l’amour alors qu’ils naviguent dans le monde de la haute société londonienne entourés d’amis tandis que des rivaux cherchent à ruiner leurs intentions dans leurs diverses activités. Un des grands succès de la plateforme !

Le géant du streaming Il n’a jamais eu de problème avec les changements apportés aux romans de l’émission télévisée, cependant, il y a maintenant des nouvelles qui attirent puissamment l’attention des fans de Bridgerton: Pour la première fois, la commande des livres de Julia Quinn sera ignorée et la troisième saison de l’émission sera basée sur le quatrième livre au lieu du troisième volume du matériel source.

Un changement surprenant

L’actrice Nicolas Coughlanqui donne vie à Pénélope dans Bridgertonétait chargé de faire connaître cette nouvelle que beaucoup soupçonnaient : « En tant que Lady Whistledown, je garde un secret depuis un certain temps et je peux confirmer à tout le monde que la saison 3 sera l’histoire d’amour de Colin et Penelope. J’ai gardé cela secret puisque nous travaillons sur la saison 2 depuis deux semaines. C’est la première fois que je le dis.dit l’interprète.

De cette façon, l’histoire d’amour que le fandom de Bridgerton affectueusement surnommé comme Polin sera au centre de l’histoire de la saison 3 de l’émission, basée sur le roman Séduire M. Bridgertonau lieu de je te donne mon coeur. Le plus touché par cette modification ? Le personnage de Benoît, chargé de Luc Thompson, qui allait être le protagoniste de l’histoire s’ils suivaient la chronologie correcte de Julia Quinn. Maintenant, l’attention sera portée sur luc newton comme Colin et les susdits Nicolas Coughlan comme Pénélope.

Une autre modification est également officielle dans Bridgerton 3: hannah dodd remplacera rubis personnifiant ainsi Francesca Bridgerton, sixième de tous les frères et troisième femme du groupe familial le plus influent de l’histoire de Netflix. Après tout, nous parlons de l’une des séries les plus regardées de l’histoire de la géant du streaming qui surprend tout le monde avec ces nouvelles de sa troisième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂