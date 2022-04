Bridgerton 3 : ce que l’on sait de la nouvelle saison de la série Netflix

Comment pourrait-il en être autrement, la deuxième saison de Bridgerton captivé des milliers de fans à travers le monde. Après le succès du premier volet, qui mettait en vedette Phoebe Dynevor (Daphné) et Régé-Jean Page (Simon Basset), les fans ont été ravis de cette histoire créée par Julia Quinn. A tel point que le revoir sur Netflix était un souhait pour beaucoup et il est enfin arrivé !

Les huit nouveaux épisodes, sortis le 25 mars, mettaient en vedette Jonathan Bailey, qui a une fois de plus pris la place d’Anthony. Le personnage, très aimé de tous, n’avait qu’un seul but : trouver une vicomtesse pour continuer sa lignée familiale. Sans aucun doute, une histoire qui en a surpris beaucoup par l’excellent développement qu’elle a connu, d’autant plus que dans la première partie, le premier-né de la famille était classé comme célibataire confirmé.

A tel point que pouvoir profiter de lui une fois de plus, mais cette fois-ci concentré sur sa vie amoureuse, a été charmant pour les fans du strip. Cependant, il convient de noter que son histoire est révolue et Bridgerton Vous avez déjà tout prêt pour continuer avec une intrigue différente. Comme on le sait, pour la prochaine saison, la série sera basée sur le prochain frère : Benedict. Ce personnage était, dès la première édition, incarné par Luke Thompson et pour les nouveaux épisodes il deviendra le personnage principal..

+ Que sait-on de la troisième saison de Bridgerton ? :

– Jeter:

Au-delà de la participation manifeste de Luke Thompson dans la peau de Benedict, il n’y a toujours pas de confirmation officielle s’il y a de nouveaux ajouts ou un quelconque départ de l’équipe. À tel point que, pour le moment, tout indique que Jonathan Bailey, Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Luke Newton, Claudia Jessie, Ruby Stokes, Will Tilston et Ruth Gemmell reviendront en tant que famille principale.

Ensuite, bien sûr, la participation de Nicola Coughlan en tant que Lady Whistledown est hors de question, tout comme Polly Walker, Bessi Carter et Harriet Cains en tant que leurs sœurs et mère respectives. En revanche, comme pour le reste de l’élite Mayfair, on ne sait pas encore ce qui va se passer.

– Lors de sa première :

Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle à ce sujet, pas même avec une date estimée. En effet, rien n’indique que le casting se soit réuni pour commencer le tournage. C’est que, apparemment, ils sont toujours en pleine promotion des chapitres qui viennent de sortir.

Cependant, compte tenu des horaires de tournage, si elle débute dans les mois suivants, la bande pourrait arriver fin 2022 ou début 2023. Bien sûr, tout pourrait se passer de cette manière si les enregistrements démarrent le plus tôt possible.

– Parcelle:

Après avoir vu l’histoire d’amour de Daphné dans la première saison et celle d’Anthony dans la seconde, la vérité est que de nombreux fans se demandent comment celle de Benedict va se dérouler. Eh bien, étant donné que Netflix n’a pris que de très petites licences créatives en ce qui concerne les livres de Julia Quinn, la même chose pourrait se produire ici. Autrement dit, les prochains épisodes pourraient être similaires aux romans originaux.

Qu’est-ce que cela signifie?: C’est très simple, que la troisième édition sera axée sur le livre intitulé je te donne mon coeurqui suit la relation de Benoît et Sophie Beckett, une femme qui le captive lors d’un bal, mais qui n’est pas celle qu’il croit vraiment être.

– Synopsis officiel du livre :

« Accepterez-vous son offre avant que l’horloge ne sonne à minuit ? Sophie Beckett n’a jamais imaginé qu’elle pourrait se faufiler dans le célèbre bal masqué de Lady Bridgerton, ou que le « prince charmant » l’y attendrait. Bien qu’elle soit la fille d’un comte, Sophie a été reléguée au rôle de servante par sa marâtre dédaigneuse. Mais maintenant, tournant dans les bras puissants de Benedict Bridgerton, un homme beau et dévastateur, elle se sent comme la royauté. Malheureusement, il sait que tous les charmes doivent cesser lorsque l’horloge sonne à minuit. Depuis cette nuit magique, une vision radieuse en argent a aveuglé Benoît aux attraits de tout le monde, sauf, peut-être, cette beauté séduisante et étrangement familière vêtue d’habits de bonne qu’il se sent obligé de sauver d’une situation des plus désagréables. Il a juré de trouver et d’épouser sa mystérieuse jeune femme, mais cette magnifique jeune fille le fait vaciller de désir. Cependant, s’il lui offre son cœur, Benoît sacrifiera-t-il sa seule chance à l’amour de conte de fées ?«

