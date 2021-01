« Bridgerton » 2 sur Netflix: quand la saison 2 sortira-t-elle

« Bridgerton« La nouvelle série de Netflix basé sur les romans extrêmement populaires de Julia Quinn, il a été créé le 25 décembre 2020. La première saison en huit épisodes suit le famille Bridgerton, situé à Londres, pendant une saison sociale difficile alors que la fille aînée Daphné fait ses débuts dans la société.

Elle entre dans une relation particulière avec un Duc, mais un série de commentaires négatifs envers elle et ses proches qui font des ravages sur sa réputation. La ère de la régence, où se trouve le spectacle, a prêté une attention particulière à ces potins, de sorte que de plus en plus famille Bridgerton il commence à couler.

L’histoire est profonde et stratifiée, ce qui n’aurait pas été possible sans la distribution luxueuse qui comprend Julie Andrews, Regé-Jean Page, Freddie Stroma, Golda Rosheuvel et beaucoup plus. Maintenant, après que les fans ont rapidement dévoré des épisodes de cette émission, beaucoup se demandent s’il y aura un Deuxième Saison.

Dans cet article, nous ferons un petit tour d’horizon de ce qui pourrait arriver dans le deuxième partie de « Bridgerton», La série devenue l’une des favorites des téléspectateurs de la plateforme. Et c’est ça, bien que Netflix n’a pas encore renouvelé le programme, tout indique qu’il y aura de nouveaux épisodes de « Bridgerton».

QUAND LA DEUXIÈME SAISON DE «BRIDGERTON» SERA-T-ELLE SORTIE?

La jeune Phoebe Dynevor est née à Manchester, fille des acteurs Sally et Tim Dynevor (connus pour leur travail sur la production britannique de longue date Coronation Street) et a deux jeunes frères. (Photo: Netflix)

Même si Netflix a l’habitude de retarder les annonces pour les deuxièmes saisons jusqu’à ce qu’il y ait une indication de la performance de la première, « Bridgerton«A l’avantage de faire partie de l’accord massif entre Shonda rime et Netflix qui pourrait être le plus important de l’histoire de la plateforme de streaming.

En tant que tel, le Deuxième Saison se confirme depuis quelque temps, avec la production du deuxième chapitre annoncée à son insu Production hebdomadaire. Il n’y a toujours pas d’annonce officielle de NetflixMais les projections de l’émission sont jusqu’à présent impressionnantes et il n’y a aucune raison de douter de la liste.

Daphné espère suivre les traces de ses parents et se marier par amour, et au début ses perspectives sont plus que prometteuses. (Photo: Netflix)

Alors que la production du saison 2 prévu de se poursuivre sans délai, la pandémie de COVID-19[feminine annulé tout plan initial et le calendrier réorganisé a été déplacé vers Mars 2021, selon Quoi de neuf sur Netflix. Cela suggérerait que 2022 serait une attente de sortie raisonnable à moins que l’enregistrement et la post-production sur la bande ne soient terminés pour fin 2021.

Depuis que la première saison a été filmée à partir de Juillet 2019 et n’a pas été annoncé comme achevé avant Mars 2020Cela nécessiterait un calendrier de production plus lourd comprenant plusieurs mois de planification et d’enregistrement. Il n’est pas impossible qu’il soit prêt avant, bien sûr, mais il peut mieux regarder vers 2022.

Concernant votre argument, il y a encore 8 livres de « Bridgerton« Pour en profiter, il y a donc beaucoup de matériel pour l’avenir du programme »Bridgerton« de Netflix. La série de livres se concentre sur la famille sur plusieurs années, agrandir la famille et explorer la vie de personnages individuelss plus en détail.

Lady Whistledown était Penelope, la meilleure amie d’Eloise (Photo: Netflix)

Il semble peu probable que la série s’écarte de cet objectif, même si l’objectif de anthologie de livres il a déjà été mis de côté pour un récit plus amalgamé. Il y a beaucoup d’histoires à raconter, mais étant donné le succès de la paire centrale de Simon et Daphné, ils peuvent jouer des rôles plus centraux que les livres ultérieurs.

La décision de révéler l’identité de Dame Whistledown à la fin, c’était un geste audacieux, car cela n’arrive pas avant livre quatre des livres de « Bridgerton», Mais il est fait de telle manière que vraisemblablement le mystère peut continuer. Et c’est une bonne nouvelle, car l’élément scandale de « Bridgerton«Est l’une de ses options narratives les plus convaincantes.