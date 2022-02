Bridgerton 2, Rhythm Wild, The Last Kingdom et plus: toutes les premières des séries Netflix pour mars 2022

le service de streaming Netflix commence à se préparer pour le troisième mois de l’année, après un mois de février avec plus de titres qui ont attiré l’attention, comme Inventer Anna, Sweet Magnolias, Big Sky et Vikings : Walhalla, entre autres. L’intention sera de continuer à être la plateforme la plus populaire au monde et c’est pourquoi ce lundi, ils ont annoncé toutes les premières de leurs séries pour mars 2022. Consultez la liste avec tout le contenu qui arrivera bientôt!

+Premières séries Netflix pour mars 2022

– Gardiens de la justice

Date de sortie: 1 mars

Après l’autodestruction de leur chef qu’ils croyaient invincible, ces super-héros doivent lutter contre les forces du mal, tant internes qu’externes.

– Rythme sauvage

Date de sortie: le 2 Mars

Les mondes opposés de deux danseurs se heurtent sur et hors de la piste de danse lorsque leur ambition de réussir les conduit sur une voie dangereuse.

– Flash : Saison 7

Date de sortie: 3 mars

Alors qu’Eva continue de tourmenter l’équipe de Flash, Barry tente de créer une Speed ​​​​Force artificielle pour restaurer ses pouvoirs épuisés.

– Tu sais qui est-il?

Date de sortie: 4 mars

Une femme tente de démêler le sombre passé de sa mère après qu’une violente attaque a mis en lumière des menaces mortelles et des secrets.

– Amusement en construction

Date de sortie: 4 mars

Le maître grincheux Jimmy DiResta prend les idées d’un groupe d’enfants pour ses créations farfelues, et s’il les aime, lui et ses amis leur donnent vie.

– Formule 1 : conduire pour survivre | Saison 4

Date de sortie: 11 mars

Vingt pilotes, des vétérans et des recrues, ont mis le pied au plancher dans une autre saison de F1 pleine de drame et d’adrénaline.

– La dernière larme avant de rire

Date de sortie: 8 mars

Ce sont des comédiens qui jouent dans un drame passionnant. Mais si vos improvisations ne sont pas drôles, elles seront laissées de côté. Que le chaos commence !

– Guide astrologique des coeurs brisés : Saison 2

Date de sortie: 8 mars

Le spectacle d’Alice est toujours un succès, mais sa malheureuse histoire d’amour avec Davide est plus dure que la vie avec Mercure rétrograde.

– Le Dernier Royaume : Saison 5

Date de sortie: 9 mars

Une paix apparente règne en Angleterre depuis des années, mais Uhtred pense que le conflit est proche. Bientôt, les événements confirment ses soupçons.

– Queer Eye : Allemagne

Date de sortie: 9 mars

Cinq experts de l’art de vivre, de la mode, de la beauté, de la santé et du design, les Fab 5, éblouissent une nation et changent des vies par leurs transformations.

-Supergirl : Saison 6

Date de sortie: 10 mars

Les enjeux de Kara sont élevés car elle risque sa vie pour sauver l’humanité et arrêter une Lex Luthor avide de pouvoir.

– Il était une fois… mais plus maintenant

Date de sortie: 11 mars

Le drame les a séparés. Désormais, ils doivent se retrouver dans une autre vie pour briser le charme qui plane sur leur ville, où personne ne peut tomber amoureux.

– La vie après la mort, avec Tyler Henry

Date de sortie: 11 mars

Dans cette émission de télé-réalité intime, le médium clairvoyant Tyler Henry parle à l’au-delà pour apporter lumière et paix à notre monde et à son propre passé familial.

– Continue

Date de sortie: 16 mars

Après avoir participé à une course automobile tragique, Kike et son ami Noche s’échappent vers CDMX pour reconstruire leur vie et (peut-être) rester à l’écart du danger.

-Toy Boy : Saison 2

Date de sortie: 18 mars

Dushane veut étendre son empire au-delà des rues. Mais avec des partenaires à l’étranger et des crises familiales, plus d’argent n’apporte que plus de problèmes.

– Ressources humaines

Date de sortie: 18 mars

Les insectes amoureux, les monstres hormonaux et autres créatures vivent un drame au bureau tout en prenant soin de leurs clients dans cette série dérivée de Big Mouth.

– C’est du gâteau ?

Date de sortie: 18 mars

Des artistes pâtissiers talentueux reproduisent des sacs à main, des machines à coudre et plus encore dans ce concours de pâtisserie inspiré des mèmes.

– L’éternelle confusion dans la recherche de l’amour

Date de sortie: 18 mars

Un homme particulier et solitaire d’une vingtaine d’années, « aidé » par un drôle de magicien imaginaire, essaie d’oser essayer de nouvelles choses pour trouver un partenaire.

– Vingt cinq, vingt et un

Date de sortie: 19 mars

À une époque où les rêves semblent inaccessibles, une escrimeuse poursuit ses objectifs et rencontre un jeune travailleur qui tente de reconstruire sa vie.

– Heartland : Saison 15

Date de sortie: 19 mars

Après avoir appris à la dure que la vie est courte, Amy commence à accepter son avenir, tout en créant l’héritage familial des Bartlett-Flemings.

– Bridgerton : Saison 2

Date de sortie: 25 mars

Le devoir, le désir et le scandale se heurtent lorsque le vicomte Anthony Bridgerton décide de se marier, mais la sœur têtue de sa fiancée croise le chemin.

– Teen Mom 2 : Saisons 3 et 4

Date de sortie: 31 mars

Cette saison, Leah fait face à la fin de son mariage, tandis que Kailyn essaie de garder son style de vie sous contrôle.

