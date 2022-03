Bridgerton 2 : les clés de la saison 1 pour comprendre la série Netflix

in

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais. La série, créée par Shonda Rhimes et basée sur les livres de Julia Quinn, revient sur Netflix ce vendredi avec de nouveaux épisodes qui feront beaucoup parler. En effet, la prochaine édition sera axée sur une nouvelle histoire d’amour qui aura désormais Anthony comme personnage principal et qui est joué par Jonathan Bailey.

À cette occasion Bridgerton se concentrera sur une nouvelle saison d’apparitions devant le tribunal dans laquelle Eloise (Claudia Jessie) sera celle qui jouera dans la saison de la famille la plus importante de l’aristocratie. Cependant, il y a aussi le fait qu’Anthony (Bailey) va chercher une femme pour fonder une famille et continuer avec la lignée que son père lui a laissée car il doit chercher à avoir un héritier.

Cependant, la vérité est que cette histoire d’Anthony est le déclencheur de ce que la première saison a laissé à l’écran. La première partie a été créée en décembre 2020, devenant un phénomène mondial. En seulement son premier mois de publication, il a recueilli 82 millions de vues parce que la production était impressionnante, mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est l’histoire d’amour unique entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page).

La relation vécue par ceux qui ont fini par devenir les ducs de Hastings a créé un précédent pour la suite de l’histoire. Mais, pour ceux qui sont fans de la bande avant de voir ce qui va arriver, ils devraient retenir ces quatre points importants de la première partie.

Ce qu’il faut retenir de Bridgerton avant la deuxième saison :

1. Daphné ne vit plus dans le manoir Bridgerton :

L’aînée des femmes de la famille a été présentée dans la première édition comme le « diamant » de la saison. Inscrite ainsi par la reine elle-même, elle captivait tous les hommes célibataires de la haute société, mais de la même manière, un seul captivait son cœur : le duc d’Hastings, Simón Basset. Le lien des deux est né d’une tromperie, mais ils ont fini par tomber amoureux, se battre pour leur amour et réussir à se marier.

A tel point qu’après s’être marié, Daphné a emménagé dans la résidence Hastings devenant ainsi la nouvelle duchesse. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, à la fin du premier volet on voit comment la jeune femme devient mère après avoir traversé une étape de bagarres et d’angoisses avec son mari. Et maintenant, ses vues sont tournées vers sa famille, mais aussi vers l’aide à son frère.

2. Simon Basset ne reviendra pas dans la haute société londonienne :

Au-delà du fait que l’acteur, Régé-Jean Page, a confirmé qu’il ne reviendrait pas dans la série, la vérité est que son histoire s’est terminée après la fin de la première édition. Autant son personnage a fait sensation, autant il faut noter qu’il ne s’agissait que d’un rôle secondaire et maintenant, comme il s’est avéré, sa « disparition » sera justifiée par sa femme. Apparemment, ce sera Daphné qui amènera, par des mots, le duc à Bridgerton deux avouant qu’il restait à sa résidence pour travailler.

3. Penelope Featherington est Lady Whistledown :

Ce personnage est l’un des plus importants de la série. Interprétés, tous les deux, par Nicola Coughlan, il faut noter qu’ils ont pris une certaine pertinence à la fin de la première partie. Pénélope, comme on la surnomme dans la haute société, est considérée comme la « moche » de la saison, mais elle atteint tout de même son but sous le pseudonyme de Lady Whistledown : tourmenter la classe supérieure de Londres.

Eh bien, Lady Whistledown est une écrivaine anonyme qui révèle les secrets les plus controversés des membres les plus importants de l’élite anglaise. Mais, ce ne sera que dans cette saison qu’il avouera comment il parvient à connaître certains aspects de la vie privée des Londoniens.

4. Eloise et Anthony Bridgerton ont le même objectif :

Après l’introduction de Daphné, qui aurait dû être la première femme à sortir dans le monde car elle était la plus âgée, c’est au tour d’Eloïse. La deuxième des femmes de la famille est prête à être présentée devant la justice après le grand succès de sa sœur aînée. Bien que capable, elle n’est pas très convaincue car ils l’ont fait savoir dès la première édition lorsqu’elle a eu certaines conversations avec le personnage de Phoebe Dynevor.

De son côté, Anthony est prêt à retrouver l’amour. Après ses déboires avec Sienna, le ténor de la première partie, le vicomte doit maintenant se poser et se montrer à la hauteur : fonder une famille. Bien sûr, avant il doit trouver une femme digne de ses conditions.

