Bridgerton 2 : les acteurs ont fêté la première avec des photos inédites des coulisses

La deuxième saison de Bridgerton est désormais disponible sur Netflix et, comme les fans, les acteurs sont ravis. Avec des photos inédites, ils ont célébré la première : regardez !

Il ne fait aucun doute que la deuxième saison de Bridgerton C’était l’un des plus attendus de l’année. Après la confirmation de la date de sortie en janvier, le 25 mars est devenu l’un des jours où les fans souhaitaient le plus qu’il arrive. Et, il est enfin arrivé ! Les nouveaux épisodes de cette célèbre série basée sur les livres de Julia Quinn sont désormais disponibles sur Netflix et tout le monde est ravi.

Après la sensation provoquée par la relation entre Daphné et Simón dans la première partie, maintenant les protagonistes de la première saison sont laissés de côté et celui qui prend les rênes de l’histoire est Anthony. Ce personnage est joué par Jonathan Bailey et est l’un des plus aimés de toute la série. Le premier-né de la famille montre son côté le plus puissant, mais en même temps plus romantique et un peu des vrais événements qu’il a traversé dans sa vie sont révélés, y compris tous ses traumatismes.

A tel point que, partant de ce postulat, la deuxième saison de Bridgerton Cela donnera beaucoup à dire et divertira les fans jusqu’à l’arrivée de la troisième édition, qui a déjà été confirmée. Mais, à leur tour, ceux qui sont tout aussi heureux que les fans sont les acteurs eux-mêmes. Après une année 2020 aussi tragique pour l’industrie, pouvoir enregistrer à nouveau était un luxe pour les interprètes, qui devaient également respecter certains protocoles sur le plateau.

C’est pourquoi ils ont eux-mêmes décidé de célébrer la première à leur manière. Au-delà de la célébration de l’avant-première de la série il y a quelques jours, ils ont désormais partagé des photos inédites avec leurs fidèles pour annoncer le lancement. La plupart des cartes postales proviennent des coulisses où chacun se voit très heureux dans son temps de travail et, à son tour, confirme sa joie lors de la première des épisodes dans lesquels il a mis tant d’efforts.

Ceux qui ont posté à ce sujet incluent Phoebe Dynevor (Daphné), le producteur exécutif Chris van Dusen, Luke Newton (Colin) et Nicola Coughlan (Penelope). De son côté, Jonathan Bailey, le grand protagoniste, n’a pas encore commenté les nouveaux épisodes. Cependant, il convient de noter que l’acteur garde un profil très bas et n’utilise généralement pas beaucoup ses réseaux sociaux, mais la vérité est que cela pourrait surprendre.

