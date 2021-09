Bridgerton 2 : le premier aperçu et la date de sortie de TUDUM sont arrivés

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais et Netflix vient d’annoncer le plus attendu sur TUDUM : quand sort-il ?

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais. Après une terrible et longue interruption due à COVID 19, Shonda Rhimes et son équipe sont revenus sur le plateau d’enregistrement pour façonner les nouveaux chapitres de cette histoire. Après le succès de la première édition, devenue l’une des plus vues de l’histoire de Netflix, la plateforme n’a pas tardé à la renouveler.

Et maintenant, après tant d’attente, voici enfin des nouvelles de cette deuxième saison. Lors de son événement mondial pour les fans, Netflix a accueilli le casting de Bridgerton, en particulier le grand protagoniste de cette édition, Jonathan Bailey. L’acteur était accompagné de Nicola Cughlan, Simona Ashley et Charithra Chandran qui étaient à ses côtés pour faire les annonces les plus attendues.

Dans le premier cas, les acteurs ont échangé des questions et des réponses inconfortables dans lesquelles ils étaient drôles et prêts à répondre à toutes les questions de leurs fans. Mais ensuite, c’est Bailey lui-même qui a confirmé que ses followers devront encore attendre encore un peu car la deuxième saison de Bridgerton sortira en 2022.

Malgré tout, au-delà de la nouvelle qu’il manque encore pour les nouveaux chapitres, ils ont également montré un aperçu exclusif de ce qui est déjà filmé. La scène montre la première apparition de Simona Ashley dans le cadre de l’ère Régence dans laquelle elle se déroule. Bridgerton.

Apparemment, Anthony se met une fois de plus dans la peau d’un homme puissant, mais qui a toujours ses sentiments en surface. Simona Ashley et Jonathan Bailey seront le couple principal cette saison après la fureur provoquée par Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page.