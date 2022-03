Bridgerton 2 : ce qui a affecté l’absence de Régé-Jean Page

in

Régé-Jean Page est le grand absent de la deuxième saison de Bridgerton. Mais cela a-t-il affecté son départ de quelque manière que ce soit ? On vous dit !

©NetflixRege-Jean Page et Phoebe Dynevor dans Bridgerton 1

Après un an d’attente, la deuxième saison de Bridgerton est maintenant disponible sur Netflix avec de nouvelles intrigues captivantes. En effet, à cette occasion, qui tient le rôle principal est Jonathan Bailey, qui incarne Anthony dès le premier volet. Maintenant, l’histoire se concentre sur la façon dont il, en sa qualité de vicomte, essaie de trouver l’amour pour continuer sa lignée familiale.

A tel point que, encore une fois, Bridgerton Il a trouvé un moyen d’avoir une histoire d’amour complètement renouvelée et de rendre ses fans fous. Bien sûr, il faut noter que certaines modifications n’ont pas été tout à fait agréables pour les followers, notamment le départ de Régé-Jean Page. L’acteur a confirmé, l’an dernier et avant le début du tournage, qu’il ne serait pas en deuxième partie après une décision réfléchie.

Apparemment, d’après ce que Page a expliqué, son personnage en tant que duc de Hastings n’a eu une grande histoire que lors de la première saison lorsqu’il est devenu l’intérêt amoureux de la principale dame de cette édition, Daphne (Phoebe Dynevor). Mais maintenant, après que leur relation se soit solidifiée, il n’avait plus de devoirs avec la série. C’est pourquoi l’acteur a décidé de se retirer et, en plus, s’ajoute à cela le fait qu’il ne voulait pas être catalogué avec ce personnage.

En tout cas, la production Netflix a très bien su expliquer pourquoi le duc d’Hastings n’est plus présent. Comme en témoigne la série, Simon Basset assumait ses responsabilités et voyageait, au point qu’il ne pouvait être présent aux festivités du Bridgerton. Cependant, contrairement à ce que pensaient de nombreux fans, cela n’a pas du tout affecté l’histoire.

Eh bien, comme l’acteur lui-même était très clair, sa participation avait déjà culminé dans la fiction et il n’était pas nécessaire qu’il apparaisse. De plus, la vérité est que l’interprète travaille sur d’autres projets qui finiront par le catapulter vers une renommée internationale grâce à son niveau d’acteur. Même ainsi, il faut reconnaître qu’il a beaucoup manqué dans le strip en tant qu’idole.

