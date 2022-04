« Bridgerton » 2 : ce que signifie la fin pour la saison 3

La deuxième saison de « Bridgerton » s’adapte le deuxième livre de la saga à succès de Julia Quinn, « Le vicomte qui m’aimait »c’est-à-dire l’histoire d’amour d’Anthony (Jonathan Bailey) et de Kate Sharma (Simone Ashley), qui passent de la rivalité à l’amour, mais ne peuvent pas être ensemble à cause de leurs peurs et de leurs obligations familiales.

Bien que l’histoire principale des derniers épisodes de la série produite par Shonda Rhimes pour Netflix correspond au deuxième roman de Quinn, certains événements des romans ultérieurs sont inclus et d’autres éléments sont créés pour compléter la fiction.

Bien sûr, cela implique certains changements dans l’histoire de chacun des Bridgerton. Alors, qu’adviendra-t-il des personnages principaux de la troisième saison ? Que signifie la fin du deuxième volet pour les prochains chapitres ?

ANTOINE ET KATE

Après leur mariage et leur lune de miel, Anthony et Kate devraient emménager dans la maison Bridgerton et assumer leurs rôles de vicomte et de vicomtesse. Par conséquent, les personnages de Jonathan Bailey et Simone Ashley pourraient être une partie importante des prochains volets de la série de Netflixcar ils doivent rester au courant de tout ce qui se passe avec la famille, y compris assurer de bons mariages pour les jeunes frères et sœurs d’Anthony.

Bien qu’à la fin de la deuxième saison, Kate et Anthony n’aient toujours pas d’enfants, dans les livres, ils en ont trois, ce qui pourrait être montré dans les nouveaux chapitres.

Kate et Anthony s’embrassant après l’annulation du mariage d’Edwina (Photo : Bridgerton/Netflix)

COLIN ET PÉNÉLOPE

Dans la deuxième saison de « Bridgerton», s’est plongé dans l’histoire de Colin et Pénélope. Bien qu’il s’intéresse toujours à Marina (Ruby Barker), il est indéniable que son lien avec la plus jeune des Featherington s’est renforcé et il semble qu’il ait commencé à la voir avec des yeux différents.

Cependant, dans le dernier chapitre, Colin brise le cœur de Pénélope en disant à ses amis qu’il ne penserait jamais à la courtiser, ce qui arrive finalement dans le quatrième roman, « Séduire M. Bridgerton”.

Alors que Shonda Rhimes et Chris VanDusen révélé que la série ne suivrait pas forcément l’ordre des livres, il est encore possible que la prochaine saison corresponde à Colin et Pénélope. Sinon, cela approfondira leurs relations et leurs problèmes familiaux, y compris l’arnaque de Portia et Jack Featherington.

Penelope écrit les messages de Lady Whistledown dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

BENEDICT BRIDGERTON

Qu’adviendra-t-il de Benedict Bridgerton après avoir quitté l’école d’art ? Il a abandonné l’école royale après avoir appris qu’il y était admis grâce à un généreux don de son frère Anthony.

Après sa brève idylle avec Madame Geneviève Delacroix et une jeune artiste nommée Tessa, va-t-il enfin rencontrer Sophie ? Au « je te donne mon coeur» (« Une offre d’un gentleman » dans sa langue d’origine), le troisième livre de Julia Quinn, raconte l’histoire d’amour de Benedict et Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood. Mais les protagonistes de la troisième saison de « Bridgerton”.

Benedict Bridgerton est le protagoniste du troisième livre de Julia Quinn (Photo : Netflix)

ÉLOISE BRIDGERTON

Eloïse est l’un des personnages qui a le plus avancé dans la deuxième saison. Après ses débuts dans la société londonienne, elle refuse d’être courtisée par un quelconque gentleman, mais se retrouve attirée par Theo Sharpe, l’assistant imprimeur qui publie les écrits de Lady Whistledown.

Bien qu’elle rencontre Theo au milieu de son enquête sur Lady Whistledown, leurs intérêts communs les rapprochent, mais tout prend fin lorsqu’Eloise est accusée d’être associée à des radicaux et met la réputation de sa famille en danger.

Enfin, il découvre que Penelope est Lady Whistledown, ce qui entraîne une grosse dispute qui se poursuivra dans la troisième saison de « Bridgerton”.