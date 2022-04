« Bridgerton » : 10 séries à regarder en attendant la saison 3

La série « Bridgerton » est devenu un boom mondial en accumulant des millions de téléspectateurs qui ont vu tous les épisodes des première et deuxième saisons, les laissant très heureux et voulant plus d’épisodes pour découvrir ce qui va continuer à se passer avec les huit frères qui recherchent l’amour en anglais haute société.

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de la deuxième saison de « Bridgerton »

Bien que les chapitres de la deuxième saison aient été récemment publiés sur la plateforme Netflix, la plupart de leurs fans les ont terminés en quelques jours, il y a donc maintenant beaucoup d’incertitude en attendant le troisième opus. C’est pourquoi nous allons maintenant vous donner quelques recommandations de séries de cette époque qui pourraient vous plaire.

De cette façon, vous aurez l’esprit occupé -et aussi la télévision- pendant que les producteurs de « Bridgerton » font leur travail pour terminer leur travail et montrer les prochains épisodes de la saga.

SÉRIE À REGARDER PENDANT QUE LA TROISIÈME SAISON DE « BRIDGERTON » N’EST PAS PREMIÈRE

1. « Alias ​​Grace » (Netflix)

Grace Marks est un personnage qui représente une immigrante irlandaise à faible revenu qui travaille comme domestique au Canada et qui est accusée et reconnue coupable du meurtre de son employeur et de la femme de ménage. La série raconte tout sur le meurtre et nous présente également le protagoniste 15 ans plus tard en prison.

2. « Turn: Washington Spies » (Prime Video)

Un groupe d’amis crée l’un des réseaux d’espionnage les plus notoires de l’histoire pour aider les États-Unis à gagner la guerre d’indépendance. Dans ses chapitres, il y a une grande quantité d’intrigues qui, sans aucun doute, peuvent capter l’attention de ses téléspectateurs.

3. « Anne avec un E » (Netflix)

« Ana con una E » apporte de grands changements pour lutter contre l’intimidation, les traumatismes psychologiques, le racisme, la religion et les problèmes sociaux tout en racontant le processus de croissance du personnage principal, qui est orphelin, dans une ferme d’époque.

4. « Règne » (Netflix)

Au XVIe siècle, Marie et ses amis quittent la France pour l’Écosse pour épouser le prince François, l’héritier du trône de ce pays. Cependant, le prince a un demi-frère rebelle qui met plus d’un dos et demi.

5. « Dickinson » (Apple TV)

Emily Dickinson ne rentre pas dans les croyances de l’époque dans laquelle elle vit car les limites de la société, du genre et de la famille sont comme son pain quotidien alors qu’elle cherche à faire entendre la voix des femmes.

6. « Outlander » (Starz)

Une infirmière nommée Claire revient dans le passé et rencontre Jamie, tombant amoureuse et se mariant. Les deux deviennent un élément clé de la Révolution américaine pour obtenir l’indépendance des États-Unis.

7. « Docteur Thorne » (Prime Video)

Une histoire d’amour typique, dans laquelle les familles s’impliquent parce qu’elles croient que les deux personnages principaux ne devraient pas être ensemble, causant une série de problèmes, mais tous deux vivent leurs sentiments loin de tout le monde et se cachent.

8. « L’âge d’or » (HBO Max)

C’est une série qui se concentre sur le Gilded Age de New York, les années 1880, à une époque où la ville récoltait de grandes fortunes, et jouissait de palaces sur la Cinquième Avenue, tandis que certains habitants subissaient des chutes retentissantes dans leurs situations personnelles. La lutte pour progresser économiquement est le thème central.

9. « Le grand » (Hulu)

Catherine conçoit un nouveau plan pour prendre le trône d’un grand territoire en Europe, mais pour ce faire, elle doit suivre ses instincts de base et faire mourir Peter.

10. « Prostituées » (Hulu)

Une propriétaire de bordel change de ville pour améliorer la situation de sa famille, mais là-bas, elle rencontre une autre femme qui a le même commerce et maintenant ils doivent se disputer les meilleurs clients.