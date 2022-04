« Bridgerton » : 10 erreurs que les fans de la série ignorent

La série « Bridgerton”, qui est diffusé via la plateforme de Netflixa captivé des millions de personnes à travers le monde grâce à ses histoires divertissantes et à ses relations amoureuses intéressantes entre les personnages, ce qui en fait la production préférée de nombreuses personnes dans différentes régions, y compris des pays de L’Europe  et l’Amérique latine.

Que chaque chapitre soit au goût de ses téléspectateurs ne signifie pas que tout est parfait. Comme tout dans cette vie, il y a généralement des erreurs, pas toujours dans la production, mais dans l’intrigue et la conceptualisation de chaque ligne, qui ne sont pas toujours priorisées lors de la visualisation, car l’intention est de passer un bon moment sur les écrans.

« Bridgerton» cache certains points faibles dans ses scripts dont personne ne semble se soucier tant que l’histoire continue d’être divertissante pour les téléspectateurs, qui augmentent avec le temps. De son côté, Netflix continuera de miser sur cette série anglaise qui attend sa troisième saison.

LES ERREURS QUE « BRIDGERTON » PRÉSENTE DANS SON HISTOIRE

Le portail Screen Rant a dressé une liste de quelques petites erreurs cachées dans les scripts de la série d’époque. Bien que ces petites erreurs n’influencent en rien l’intention principale, il est important que les fans les gardent à l’esprit, c’est pourquoi nous préparons dans cette note un résumé de tout ce qui est mentionné par le média susmentionné.

Le racisme de l’époque

Tout au long de la série, on voit des personnages à la peau blanche et brune partager à chaque instant et même tomber amoureux, mais si l’on regarde la réalité, cela ne s’est pas produit et le racisme était très fort. Bien que l’intention de la série soit de montrer l’égalité, elle préfère le faire sans mentionner les grands problèmes qui existaient pendant ces années.

« Bridgerton » ne mentionne pas le racisme vécu à cette époque en Angleterre et dans le monde (Photo : Netflix)

Le personnage d’Eloïse

La plus jeune des Bridgerton a une mentalité différente de celle de sa famille, puisqu’elle n’est pas d’accord avec la culture de la société dans laquelle elle vit en raison de ses préférences envers les hommes. Bien que son rôle soit de rechercher l’équité féminine, elle frise parfois la naïveté et le ridicule.

Eloise Bridgerton est une âme rebelle qui cherche une société plus juste entre les hommes et les femmes (Photo : Netflix)

La justification de la question raciale

Pour expliquer la parité entre les personnes de couleur de peau différente, il est révélé que le roi actuel est tombé amoureux d’une femme d’une teinte plus foncée, sans finir par être une justification qui correspond tout à fait, car à cette époque quelque chose comme ça n’arrivait pas à tel point. extrêmes.

Contrairement à la vraie vie de l’époque, dans la série « Bridgerton » il n’y a pas de racisme (Photo : Netflix)

Romans toxiques et passionnés

Dans les épisodes de la première saison, on a vu un amour typique d’autres histoires et qui est généralement très toxique car les personnes impliquées veulent être ensemble, elles font beaucoup d’activités comme si elles étaient en couple, mais elles trouvent des excuses pour ne pas établir une relation. Ensuite, lorsqu’un mariage s’établit entre eux, la passion devient la chose la plus importante et ils vivent la plupart du temps dans des relations intimes. Nous parlons spécifiquement de Daphné et Simon.

Regé-Jean Page dans le rôle de Simon Basset et Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphné sont le couple principal de la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

Le scénario évident

S’il est vrai que les épisodes de la série maintiennent les téléspectateurs dans l’expectative, certains détails deviennent évidents et sont considérés comme une formule garantie dans les séries et les films. Par exemple, les relations de personnes qui ont des problèmes et qui, à la fin, finissent ensemble.

Simon et Dpahne se marient en sachant qu’il ne peut pas avoir d’enfants (Photo : Netflix)

Daphné est très arrangeante

Lors de leur rencontre et plus tard, lorsqu’ils se sont mariés, Daphné se soucie beaucoup de Simon, mettant ses problèmes au-dessus de ses intérêts et de ses goûts, ce qui ne cadre pas bien avec l’histoire, étant donné que la femme essaie de le mettre dans une très bonne position. position tout au long de la série anglaise.

Il est peu probable que « Bridgerton » montre ce qui est arrivé au collier de Daphné dans la saison 2 (Photo : Netflix)

Pénélope et son personnage contradictoire

À présent, nous savons tous que Penelope et Lady Whistledown sont la même personne, mais cela nous a fait réaliser que les personnages ont des comportements et des idées très différents, qui s’avèrent contradictoires.

Afin de protéger son identité, Penelope opte pour une série d’astuces comme changer son accent londonien (Photo : Bridgerton / Instagram)

Priorité à la classe sociale supérieure

La plupart des séries sont basées sur des personnes de la classe aisée d’Angleterre et sur ce qui se passe dans leur vie, mais il y a aussi des passages qui se concentrent sur la classe sociale pauvre de manière presque forcée et pour montrer les grandes différences entre les deux mondes.

La série « Bridgerton » marque la grande différence entre les classes dans la société anglaise (Photo : Netflix)

La faible inclusion de la communauté homosexuelle

En regardant la série, ils nous ont laissé entrevoir que le personnage de Benedict Bridgerton était homosexuel, mais cela ne s’est pas matérialisé et plutôt un autre personnage secondaire a été vu remplir ce rôle. Cependant, il devrait être le personnage principal de la troisième saison et cela pourrait avoir une tournure inattendue.

Benedict serait le personnage qui assumerait le rôle principal dans la troisième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

Beaucoup de doutes

Parfois, on sent que dans la société de « Bridgerton », il y a beaucoup de liberté pour ses personnages, mais il y en a d’autres dans lesquels de nombreuses limitations se font sentir, principalement pour les femmes et les personnes d’une classe sociale inférieure.

La série « Bridgerton » a été chargée de donner vie à de nombreux problèmes survenus à cette époque (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » PREMIÈRE?

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming début 2023.

En réalité, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons”.