« Bridgerton »: 10 choses à attendre d’Anthony dans la saison 2

Dans la première saison de « BridgertonAnthony s’est impliqué avec Siena Rosso, une chanteuse d’opéra, mais a refusé d’officialiser sa relation avec elle parce que la société ne la considérait pas comme appropriée pour un homme de sa position sociale. Cependant, à la fin de la série Netflix, le frère aîné de Daphné a promis de trouver une femme dès que possible.

La série de livres de Julia Quinn suggère que la deuxième saison se concentrera sur la romance entre Anthony et une femme nommée Kate Sheffield. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste avec tout ce qui pourrait arriver avec ce personnage dans les prochains épisodes.

10. VOTRE ENGAGEMENT

Dans les livres qui « Bridgerton»S’adapte, Anthony fait la même annonce à ses frères Benoît et Collin. De plus, il décide de courtiser l’incomparable de cette saison et de lui proposer immédiatement.

Sienne reviendra-t-elle dans la deuxième saison de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

9. VOS PRINCIPALES EXIGENCES

En plus de son annonce de mariage, Anthony explique que la future épouse doit remplir certaines conditions: être raisonnablement attirante, ne peut pas être stupide et doit être quelqu’un dont il ne tombe pas amoureux.

Anthony Bridgerton cherchera sa future épouse (Photo: Netflix)

8. LA CERTITUDE DE LA MORT

Bien que dans la série de Netflix La mort de son père n’est pas mentionnée est un événement qui a marqué Anthony, qui estime qu’il aura le même sort: mourir d’une piqûre d’abeille à 38 ans. C’est pourquoi il ne voulait pas se marier, pour empêcher sa veuve de vivre la même chose que sa mère.

La scène finale de « Bridgerton«Montre une abeille, cela signifie-t-il que le frère de Daphné a raison?

La scène finale de la première saison de « Bridgerton » (Photo: Netflix)

7. N’INTERFÉRERA PAS DANS LA VIE DE VOS FRÈRES

Alors que dans la première saison de la série Netflix il se mêle excessivement de la vie de sa sœur, au point de la confier à Sir Nigel Burbrook, dans le deuxième livre, il sera plus détendu, même si c’est peut-être parce qu’aucun de ses frères n’est sur le marché matrimonial.

Anthony a fiancé sa sœur à Lord Berbrooke (Photo: Netflix)

6. INTERFIERE VIOLET BRIDGERTON

Dans la première saison, Violet Bridgerton essaie de rivaliser avec son fils aîné, mais échoue. Cependant, dans le deuxième livre, il organise le séjour d’un groupe de jeunes hommes et messieurs à Aubrey Hall, sa maison de campagne, et des événements très intéressants ont lieu.

La mère d’Anthony tente de convaincre son fils aîné de se fiancer (Photo: Netflix)

5. LA DYNAMIQUE AVEC SES FRÈRES

Au cours des premiers chapitres de la fiction, Anthony et ses frères et sœurs n’interagissent que lorsqu’il s’agit de problèmes graves comme le mariage ou la défense de l’honneur de Daphné. Mais dans «Le vicomte qui m’aimait», il y a de nombreux dialogues humoristiques entre lui et ses frères, en particulier avec Colin et Benedict. Est-ce que la même chose se produira dans la série?

Quelle sera la dynamique entre Anthony et ses frères dans la saison 2 de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

4. ANTHONY EST PLUS UN CHEVALIER

Contrairement à la première saison de « Bridgerton»Dans le deuxième livre, Anthony fait de nombreux actes de chevalerie: il sauve une jeune femme qui tombe dans la rivière et sauve même Penelope Featherington d’un groupe de filles qui l’intimident à cause de son apparence.

Dans le premier opus de « Bridgerton », c’est Colin qui sauve Penelope de la moquerie (Photo: Netflix)

3. ANTHONY CONTINUE AVEC SA FIERTÉ

Pendant la majeure partie de l’histoire, la nature arrogante et la fierté d’Anthony se dressent entre lui et Kate Sheffield, la principale femme de l’histoire du deuxième roman de Julia Quinn.

Anthony Bridgerton épousera-t-il la sœur de Kate? (Photo: Netflix)



2. LA RAISON DE SA SEULE

En tant que protagoniste, le deuxième livre plonge dans l’esprit d’Anthony, montrant comment il est devenu un râteau. Il résiste à former des liens émotionnels en raison de sa conviction qu’il mourra dans quelques années. Il sent que l’amour est une complication qui rend sa mort imminente plus terrifiante.

En raison de la mort de son père, le devoir d’Anthony est d’agir en tant que bienfaiteur pour sa mère et ses jeunes frères et sœurs (Photo: Netflix)



1. UNE QUESTION D’HONNEUR

Dans la deuxième saison de « BridgertonAnthony est probablement accusé d’avoir souillé l’honneur d’une jeune femme, mais contrairement à Simon, il ne fera pas face à un duel, car il assume sa responsabilité et agit comme prévu d’un gentleman.