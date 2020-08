Bridge Constructor: The Walking Dead annoncé, un crossover surprenant pour PC, consoles et mobiles

Les utilisateurs doivent aider les protagonistes de la série télévisée AMC à survivre

L’une des annonces les plus surprenantes de tout ce qui a eu lieu pendant la Soirée d’ouverture en direct de gamescom 2020 C’était sans aucun doute celui de Constructeur de ponts: The Walking Dead. Cet inattendu croisement entre le populaire jeu de construction de ponts et la série télévisée AMC cherche à insuffler de l’air frais dans le genre et à faire à nouveau sensation parmi les fans.

Dans ce titre, les utilisateurs se plongeront dans le monde de Les morts qui marchent, dans lequel les morts-vivants errent librement et il existe différentes communautés d’humains qui se battront pour obtenir toutes les ressources possibles. L’objectif sera aidez des personnages emblématiques de la série comme Michonne, Eugène ou Daryl avec la construction de ponts et autres structures utiles, tant qu’ils ont besoin de traverser des gouffres avec leurs véhicules ou de se protéger des marcheurs.

Les joueurs doivent également pose de pièges et gestion de l’utilisation d’explosifs pour contrer les attaques ennemies, et comme vous vous en doutez des jeux de cette franchise, la physique des objets jouera un rôle crucial dans le gameplay. Vous pouvez consulter cette proposition via bande annonce que nous vous laissons juste au-dessus.

Constructeur de ponts: The Walking Dead sera mis en vente cette même année, et à la surprise de la communauté, il peut être joué en PlayStation 4, PC, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et sur les appareils mobiles Android et iOS.

