Briarpatch Saison 2: Nuages ​​noirs d’annulation dessus !!

Briarpatch est une série dramatique d’anthologie qui est diffusée sur le réseau américain. Dès son lancement, le spectacle est bien accueilli par les critiques. Cependant, il ne répond pas aux attentes du public et des fans. Malgré une grande distribution et une forte caractérisation, il manque un thème central solide. Il y a maintenant un gros point d’interrogation sur la saison 2 de l’émission.

À propos de Briarpatch Saison 2:

Briarpatch saison 1 première le 6 février 2020 sur USA Network. Après une période de dix épisodes, il se termine le 13 avril 2020. Le premier épisode de Briarpatch a 528000 vues et 0,09 note dans la démographie 18-49. Jusqu’au deuxième épisode, le nombre de téléspectateurs est tombé à 357 000. Donc le diffuseur change le timing de l’émission. Cependant, ce décalage de créneau horaire n’était pas non plus bénéfique. Un changement dans les créneaux horaires de grande écoute et la baisse des notes ne sont pas un bon indicateur et les attentes sont que l’émission pourrait se terminer bientôt. Ainsi, la saison 2 et les saisons suivantes seront annulées.

Histoire / intrigue du Briarpatch:

Le casting est dirigé par Rosario Dawson qui centre Allegra Hill qui décide d’enquêter sur la mort de sa sœur. Elle était un détective du nom de Felicity Hill. Elle a été tuée dans un attentat à la voiture piégée et Allegra est retournée dans sa ville natale pour enquêter. Une fois qu’elle y pénètre profondément, elle découvre de nombreux autres secrets derrière sa mort. Y compris les affaires de corruption, le financement du terrorisme, le trafic, etc.

