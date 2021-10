Brian Wilson: Long Promised Road Trailer fait un voyage à travers l’histoire de la légende de la musique

Screen Media Films et l’homme lui-même partagent la bande-annonce de Brian Wilson : longue route promise, le prochain documentaire de la légende de la musique. Brian Wilson est allé sur Instagram pour partager avec ses fans, le sous-titrant avec, « Très heureux de partager la bande-annonce de Brian Wilson : longue route promise. A voir en salles et à la demande le 19 novembre. »

Bien sûr, dévoué Brian Wilson les fans qui ont été captivés par sa musique et son histoire de perte et de triomphe, n’ont pu s’empêcher d’être émus en voyant leur légende recluse parler doucement de sa vie. Un fan s’exclame : » Wowww, juste ce clip, m’a captivé. Vous ne pouvez pas en avoir assez de Brian une fois qu’il est entré dans votre cœur. Un jour sans lui est comme un jour sans soleil, vraiment. Compter les jours jusqu’au Libération………. ???? »

Un autre rejoint, « littéralement tellement excité que j’ai commencé à crier et j’ai presque pleuré, j’ai hâte de voir ça ????[heart emoji]… » L’un d’eux offrit des pâtisseries. « Si je pouvais faire des biscuits pour n’importe qui, ce serait Brian Wilson ! Tu es un trésor Brian!!! Merci d’avoir partagé votre cadeau avec nous, toutes ces années. »

Ils ont également annoncé la sortie d’un nouvel album, déclarant: « Octobre marque les 55 ans depuis la sortie de « Good Vibrations » et est devenu Les garçons de la plage premier #1 au Royaume-Uni et troisième #1 aux États-Unis. Voici Brian reprendre son classique de 1966, tiré de son prochain album, At My Piano, attendu le 19 novembre. Écoutez le dernier morceau, « Good Vibrations », sur toutes les plateformes de streaming maintenant – lien dans la bio.

Vous voyez les légendes de la musique, dont Bruce Springsteen, Elton John, Taylor Hawkins et bien d’autres, faire la queue pour partager ce que la vie et la musique de Brian Wilson signifiaient pour eux. Alors que l’intervieweur les guide tous les deux autour des vieux repaires de Wilson, sa ville natale de Hawthorne, Paradise Cove, où a eu lieu la séance photo pour le premier album des Beach Boys, le musicien, à sa manière douce, oscille entre se remémorer et contourner sur le lieu et l’histoire qui se cache derrière.

Divulgation complète, j’ai été à jamais changé par la musique depuis que mes oreilles ont été bénies avec une cassette enregistrée pour moi de ‘Smiley Smile’ et ‘Pet Sounds’ quand j’étais en 7e année. Je connaissais et appréciais le son bubble-surf des Beach Boys comme tout le monde, mais ces albums ont tout changé pour moi. La musique à venir serait mesurée par ces albums pendant des années, voire des années. Pour les personnes qui connaissaient les classiques comme « Little Deuce Coupe » ou « Soyez fidèle à votre école », il leur était presque impossible de comprendre pourquoi le mot génie était utilisé encore et encore lorsque je décrivais Brian Wilson.

S’ils étaient d’accord, je les ferais asseoir, je mettrais le casque sur leurs oreilles et je mettrais l’aiguille sur le disque. Je n’avais pas besoin d’écouter, je me réjouissais des regards sur leurs visages et du balancement de leurs corps alors qu’ils se fondaient dans les sons. Maintenant, l’une de mes façons préférées et les plus faciles de partager, surtout si nous ne sommes pas à côté de la chaîne hi-fi, est d’écouter les versions a cappella sur YouTube. En plus d’arranger tous les instruments multiples, les harmonies vocales et les arrangements de Wilson sont à un niveau qui leur est propre.

Faites-vous un solide et vérifiez Brian Wilson : longue route promise dans les salles et à la demande le 19 novembre. Ensuite, allez revoir Paul Dano et John Cusack le tuer dans Amour & Miséricorde.