Brian Tyree Henry discute du tournage de Causeway avec Jennifer Lawrence

Brian Tyree Henry vient de remporter une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Chaussée. Il est nominé avec Brendan Gleeson pour Banshees d'Inisherin, Judd Hirsch pour Les Fabelman, Barry Keoghan pour Banshees d'Inisherin, et Ke Huy Quan pour Tout partout tout à la fois. L'acteur s'est assis avec Chaussée co-vedette Jennifer Lawrence, lauréate d'un Oscar, pour discuter du processus de tournage du film.





Dans le film Chaussée, Jennifer Lawrence et Brian Tyree Henry incarnent des individus en rééducation après avoir subi un traumatisme. Le couple essaie de gérer ses blessures tout en essayant de guérir. Lawrence dépeint Lynsey, le vétéran de la guerre en Afghanistan qui a subi des blessures corporelles et cérébrales. Le personnage d’Henry, James, est un mécanicien qui vient de perdre sa jambe et a perdu son neveu dans un accident de voiture. Le film tournera autour de l’amitié naissante entre les deux face à leurs blessures individuelles.

Lawrence et Henry discutent du film, et Henry admet qu’il a résonné avec James en puisant dans son humanité. Ce faisant, il avait tant de questions adressées à son personnage. Il a également eu beaucoup d’introspection car le film lui donne de l’espace pour mieux se connaître.

Il a dit à Lawrence, comme le rapporte Deadline, « J'ai jugé James : Pourquoi est-il au même endroit ? Il a tant perdu dans l'accident de voiture. Pourquoi est-il seul ? Pourquoi boit-il encore ? J'ai réalisé que je me posais beaucoup de questions sur moi-même et que je faisais la même chose. Moi utilisant James comme miroir et moi confrontant ma propre merde. Le cinéma vous donne beaucoup d'espace pour le faire. »





Bryan Tyree Henry se sent baptisé après le tournage de Causeway

Bryan Tyree Henry a appelé une fois Chaussée un « baptême ». L’acteur pense avoir découvert tant de choses sur lui-même après le tournage Chaussée, qui a pris environ deux ans et demi à faire. Lawrence en a parlé, ce qui a incité l’acteur à s’expliquer davantage. La seule scène en particulier qui, selon Henry, l’a aidé à émerger en tant que nouvel individu était la scène de la piscine où leurs personnages se sont connectés.

Il a expliqué: «Nous voulions être à nouveau entiers, nous voulions être purifiés de toute la douleur et de toutes les choses que nous avons supprimées et nous voulions émerger à nouveau… Le voile tombe, le marteau sort… Impossible de sortir de cette eau de la même manière que nous sommes entrés. Il a estimé que la vie nous a donné l’occasion de tourner l’objectif sur nous-mêmes.