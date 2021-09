Brian Molko parle du processus créatif sur le nouvel album de Placebo

Jeudi 16 septembre dernier, les fans de Placebo ont mis fin à une attente d’un peu plus de huit ans lorsque le groupe a sorti « Beautiful James », leur premier single depuis l’arrivée de leur huitième album studio, « Loud Like Love. », en 2013, en plus de révélant quelques détails sur le processus d’écriture inhabituel qu’ils ont mis en œuvre dans leur nouveau matériel.

A travers une interview accordée à BBC 6 Music, le chanteur du groupe Brian Molko a expliqué que ce nouvel album était déjà terminé début 2020, peu avant l’émergence de la pandémie mondiale après avoir passé toute l’année 2019 à travailler en studio d’enregistrement.

« Nous avions déjà décidé que ‘Beautiful James’ serait le premier single, donc nous étions très confiants. On avait déjà beaucoup à se lever et à partir, et puis tout ce qui devait arriver est arrivé, donc tout a été retardé de deux ans ». Molko reconnaît que cette situation pourrait être frustrante pour les fans de Placebo de la même manière qu’elle s’est avérée l’être pour eux, mais au moins le matériel était prêt.

Concernant le processus d’écriture du nouvel album, Molko assure que les membres de Placebo ont fait un effort pour « ne pas se faciliter la tâche » pour eux-mêmes, arguant que tout se résume à un problème d’ennui. « Stefan (Olsdal, bassiste et guitariste) a souvent dit qu’il n’avait jamais rencontré quelqu’un avec un seuil d’ennui inférieur à moi, et cela influence et informe vraiment notre façon de travailler. »

Brian Molko révèle qu’il a eu l’idée de faire tout le processus de création « à l’envers », en commençant par la couverture bien avant même que nous ayons de la musique, en créant une liste de titres de chansons qu’il a écrit au cours des cinq dernières années, qu’ils n’avait pas encore de musique. Aussi, il avait proposé à Olsdal de ne pas utiliser de batteur dans ce nouveau matériel.

« Au final, nous avons utilisé deux batteurs. Bien sûr, ce travail inversé a réussi à flotter pendant que le processus commençait, mais il a beaucoup informé sur la panne du processus et sur la façon dont nous aborderons normalement tout. J’avais besoin de le faire à l’envers depuis le début pour avoir l’impression de faire quelque chose de différent », a déclaré Molko.

Sur le caractère mystérieux de « Beautiful James », le nouveau single de Placebo, Molko précise que chaque personne qui écoute l’album s’y projetterait selon ses propres expériences, et que l’identité de ce « James » serait quelque chose qu’il ne voulait pas révéler, car beaucoup de ces chansons lui venaient comme s’il s’agissait de « délires du manque de sommeil ».

Brian Molko a prévu que ce nouvel album de Placebo aura une tournure plus expérimentale, et ce serait peut-être l’équivalent du « suicide de sa carrière », en raison de son éloignement du son pop qui a caractérisé le groupe. Ce matériel, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, devrait arriver au public en 2022.