Brian May s’en prend à Eric Clapton et aux « anti-vaccins »

Le célèbre musicien de rock britannique Eric Clapton a exprimé son opposition aux restrictions et au verrouillage pendant la montée de la pandémie au Royaume-Uni et dans le monde. Récemment, il a partagé des commentaires incendiaires sur le refus de jouer des concerts qui obligent les participants à prouver qu’ils ont été vaccinés contre Covid-19.

Les propos de Clapton ne sont pas passés inaperçus auprès de diverses personnalités du monde de la musique, dont le guitariste du groupe légendaire Queen, Brian May, qui a partagé ses impressions sur la déclaration de son collègue.

Lors d’une récente conversation avec The Independent, Brian May a été interrogé sur la position de Clapton et des « anti-vaccins » en tant qu’entité, qui comprend d’autres musiciens tels que Ian Brown du groupe « The Stone Roses ». May a exprimé son admiration pour Eric Clapton, mais reconnaît qu’il a des points de vue très différents des siens.

« C’est une personne qui pense que c’est bien de tirer sur des animaux pour le plaisir, alors nous avons nos désaccords. Mais je ne cesserai jamais de respecter l’homme », a déclaré May, qui a qualifié les anti-vaccins de « fous ». « Il y a trop de preuves montrant que la vaccination aide. En général, ils ont été très sûrs ».

Brian May fait remarquer que dans chaque médicament il y aura toujours un effet secondaire, mais que le fait de circuler en disant qu’ils sont « un complot pour tuer des gens » lui semble une véritable folie. Les commentaires de Clapton émergent après que le gouvernement britannique a annoncé le mois dernier que tous les spectateurs des concerts de septembre étaient tenus de fournir une preuve légale de leur vaccination.

«Je tiens à dire que je ne jouerai sur aucune scène où il y a un public discriminé. À moins qu’il n’y ait une disposition pour que toutes les personnes y assistent, je me réserve le droit d’annuler la présentation », a déclaré Eric Clapton via son compte Instagram.