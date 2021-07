Brian May présente une version renouvelée de « Too Much Love Will Kill You »

Brian May, guitariste du légendaire groupe de rock britannique Queen, a partagé une version renouvelée de l’un de « Too Much Love Will Kill You », qui a été inclus dans son album solo de 1992, « Back To Light », matériel qui recevra un re -sortie le 6 août, May déclarant que « à certains égards, c’est la chanson la plus importante qu’il ait jamais écrite ».

« ‘Too Much Love Will Kill You’ est une grande et longue histoire et la version que vous avez entendue sur ‘Back to the Light’ est l’originale », a déclaré May dans un communiqué. « Il a le clavier original que j’ai joué quand j’écrivais la chanson. » Le guitariste assure qu’il était dans ce qu’il considérait comme une séance de thérapie avec le compositeur Frank Musker et sa petite amie à l’époque.

«Je répandais tous ces mots parce que j’avais l’impression d’être pris au piège. J’étais dans un endroit dont je ne pourrais jamais sortir. Tout ce que je pouvais faire était d’écrire à ce sujet. C’est la seule chanson que j’ai écrite en probablement neuf mois ou un an », déclare May dans le communiqué.

Brian May a également révélé sa relation actuelle avec le problème, notant que les choses avec lesquelles il lutte sont toujours là. « ‘Too Much Love Will Kill You’ est une chronique de ce qui est vraiment enfoui au plus profond de moi. Chaque mot dedans, comme je les entends maintenant, chaque mot compte pour moi. Chaque mot que je tiens encore. C’est exactement qui je suis à l’intérieur. »

Brian May soutient qu’il parle au présent parce qu’il considère n’avoir pas beaucoup changé depuis le moment où il l’a écrit. « C’est l’occasion que j’ai eue dans ma vie de la raconter telle que je la voyais. D’une certaine manière, c’est la chanson la plus importante que j’ai écrite car elle résume le voyage d’une vie pour moi ».

« Too Much Love Will Kill You » avait été initialement enregistré pour « The Miracle », le treizième album studio de Queen en 1988, mais n’a pas pu être inclus en raison de problèmes de droits d’auteur avec Frank Musker et Elizabeth Lamers. Brian May a récemment révélé que Queen avait essayé d’enregistrer de la nouvelle musique, mais rien de valable n’est sorti pour eux jusqu’à présent.