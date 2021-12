Brian May dit qu’il a « pris une mauvaise décision » après avoir contracté le Covid-19 lors d’un anniversaire

Brian May a déclaré qu’il avait pris la « mauvaise décision » d’assister à une réunion d’anniversaire où il pense avoir contracté Covid-19. Ici, il explique :

S’adressant à Instagram, le musicien légendaire a partagé son test de flux latéral positif avec ses abonnés avec la légende: « Oui. Le jour choquant est enfin arrivé pour moi. La double ligne rouge redoutée. Et oui – certainement PAS de sympathie s’il vous plaît – cela a été vraiment un quelques jours horribles, mais je vais bien. Et je vais raconter l’histoire. «

Et, étant un homme de parole, l’homme de 74 ans a expliqué comment il le croyait lui et l’ancien Eastenders L’actrice, Anita Dobson, a attrapé le virus.

Il a déclaré: « Nous avons été incroyablement prudents, Anita et moi-même … pendant environ 20 mois. Et puis samedi dernier, nous avons décidé d’aller à un déjeuner d’anniversaire.

Il a expliqué que toutes les personnes présentes avaient reçu un triple piqûre et qu’elles devaient toutes faire un test de flux latéral montrant un résultat négatif dès le matin de la fête.

Dans une autre vidéo, il a poursuivi: « Alors nous sommes tous allés à la fête et je pense qu’il est utile pour moi de dire ceci, et vous pouvez prendre vos propres décisions, comme le professeur Whitty [Professor Chris Whitty – Chief Medical Officer] dit, vous devez en quelque sorte décider quelles sont vos priorités, et nous l’avons fait.