Brian May de Queen cherche des idées pour Bohemian Rhapsody 2

Rhapsodie bohémienne pourrait bien avoir une suite, car le guitariste de Queen, Brian May, a quelques idées sur l’endroit où prendre le suivi potentiel. Sorti en 2018, le biopic à succès se concentre principalement sur la vie et la carrière musicale du chanteur principal de Queen Freddie Mercury. Rami Malek a joué le rôle du musicien emblématique, et en plus d’un énorme succès au box-office, le film est largement acclamé et a été un grand gagnant aux Oscars.

En direct sur Instagram, May a récemment expliqué qu’il travaillait maintenant au développement de Bohemian Rhapsody 2 après le succès du premier film. L’homme de 74 ans admet que faire correspondre l’original serait un défi, mais il dit qu’il a eu des discussions sur différentes idées potentielles. Même ainsi, le feu vert du projet dépendra de l’obtention du bon script, et cela n’arrivera probablement pas de si tôt.

« Nous l’examinons. Oui, nous avons examiné des idées », a déclaré May. « Cela va être difficile de suivre celui-là car aucun de nous n’aurait pu prédire à quel point cela allait être énorme. Nous avons mis beaucoup de cœur et d’âme pour le faire et personne n’aurait pu prédire car il était plus grand que Emporté par le vent. Mais oui, nous pensons que cela pourrait peut-être arriver, mais il faudrait que ce soit un excellent scénario. Il va falloir du temps pour comprendre ça. »

Probablement, Bohème Rhapsodie 2 suivrait les membres survivants de reine dans les années qui ont suivi le décès de Mercure. Le chanteur légendaire est décédé en 1991 à l’âge de 45 ans des suites d’une pneumonie liée au sida, ce qui est expliqué à la fin du biopic. Bien que continuer sans Mercury soit difficile, le groupe continuera à faire de la nouvelle musique dans les années suivantes. Ces jours-ci, May continue de tourner avec le batteur Roger Taylor sous le nom de Queen + Adam Lambert avec Lambert interprétant la voix de Mercury.

Bryan Singer est crédité en tant que directeur de Rhapsodie bohémienne, bien qu’il ait été remplacé par Dexter Fletcher en cours de production. Avec Malek comme Mercury, le film met en vedette Lucy Boynton comme ancienne fiancée de Mercury Mary Austin, Gwilym Lee comme Brian May, Ben Hardy dans Roger Taylor, Joe Mazzello dans John Deacon, Aidan Gillen dans John Reid, Allen Leech dans Paul Prester et Mike Myers dans le cadre d’EMI Ray Foster. Lambert, Deacon et May ont tous fait des apparitions non créditées.

Rhapsodie bohémienne a été un grand frappeur aux Oscars, y compris une grande victoire pour Rami Malek du meilleur acteur. Le film a également remporté des prix pour le meilleur montage de film, le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore, et il a également été nominé pour le meilleur film. En plus de ce succès critique, le film a rapporté plus de 904 millions de dollars au box-office avec un budget d’environ 50 millions de dollars, établissant un record absolu au box-office pour le biopic.

On ne sait pas si Bohème Rhapsodie 2 arrive jamais, mais étant donné le temps qu’il a fallu pour faire décoller l’original, nous ne devrions probablement pas parier sur le voir se produire dans un proche avenir. Le film original est actuellement en streaming sur Hulu. Cette nouvelle nous vient du Sun.

