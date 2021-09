Brian May anticipe une possible sortie d’album instrumental

Bien qu’il soit principalement connu pour son travail de guitariste dans le légendaire groupe de rock Queen, Brian May a sa propre série d’albums solo, bien que le dernier d’entre eux soit sorti au public en 1998. Cependant, le musicien n’est pas fermé au idée d’une nouvelle sortie solo.

Lors d’une conversation avec le magazine Goldmine, Brian May a souligné que si un nouvel album sortait, ce serait une œuvre instrumentale, assurant qu’il envisage l’idée depuis longtemps. « Si j’y pense. Et bizarrement, je pense que ce serait probablement instrumental cette fois. Parce que j’ai assez d’idées et j’ai beaucoup d’affaires inachevées », a-t-il commenté.

May pense que si elle commençait ce projet, cela aurait lieu après avoir terminé ses fonctions aux côtés de Queen et Adam Lambert. Cette tournée aurait commencé des mois avant le début de la pandémie, mais tout au long de 2020, les dates de leurs prochaines présentations ont été reportées, le groupe a donc un grand nombre de dates prévues pour mai 2021.

Une fois cela fait, je pense que j’aurai une chance de m’asseoir et si j’ai le droit, comme disait ma mère, et si je suis toujours fonctionnel, je pense que je pourrai faire l’album.

Brian May avoue que l’idée d’un album instrumental ne lui est jamais venue car toutes les chansons qu’il a écrites jusqu’à présent ont été composées avec un chanteur en tête, il n’a donc peut-être pas les compétences techniques de musiciens comme Joe Striani ou Eddie. Van Halen. Mais peut-être que cela pourrait. Ma guitare est comme ma voix. Je ne peux pas jouer plus vite que je ne le pense ».

Brian May a récemment révélé que lui et les membres survivants de Queen avaient travaillé sur de la nouvelle musique, mais rien d’assez bon n’est sorti jusqu’à présent pour être présenté au public, c’est pourquoi ils n’ont pas sorti de nouvel album aux côtés d’Adam. qui lui sert de « chanteur invité ».