Brian Laundrie va-t-il en Californie ? Un randonneur du sentier des Appalaches prétend avoir rencontré la blanchisserie

Un randonneur sur le sentier des Appalaches pense avoir rencontré Brian Laundrie tôt le 2 octobre près de la frontière de la Caroline du Nord et du Tennessee.

Dennis Davis dit qu’un homme dans une camionnette blanche s’est arrêté et lui a demandé son chemin alors qu’il effectuait un virage à trois points sur Waterville Road à Hartford, Tennessee, vers 00 h 35 HE.

Davis dit qu’il est « absolument » certain que l’homme est Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans l’homicide de Gabby Petito, et la rencontre « étrange » peut donner un indice quant à l’endroit où se dirige Laundrie.

Brian Laundrie va-t-il en Californie ?

Davis dit que l’homme qu’il prétend être Laundrie lui a dit qu’il se dirigeait vers la Californie.

« Il a dit: » Ma petite amie et moi nous sommes disputés, mais elle m’a appelé et m’a dit qu’elle m’aimait – et je dois aller en Californie pour la voir « », affirme Davis.

Le sosie de Laundrie semblait « fâché » et échevelé, dit Davis.

La rencontre présumée avec Laundrie est la dernière mise à jour de la recherche en cours du natif de Floride qui a été porté disparu par ses parents le 17 septembre.

Maintenant, beaucoup théorisent si ou pourquoi Laundrie pourrait se diriger vers la Californie.

Brian Laundrie pourrait être sur le sentier des Appalaches pour éviter d’être vu.

Davis a rencontré l’homme au milieu de la nuit sur une route calme. Il est possible que Laundrie emprunte cette route afin de rencontrer le moins de monde possible.

Davis s’est également rappelé avoir dit à l’homme de prendre un itinéraire plus fréquenté qui a été repoussé.

« J’ai dit : ‘Eh bien, l’I-40 est juste là et vous pouvez l’emmener vers l’ouest jusqu’en Californie’ et il a dit : ‘Je vais juste prendre cette route vers la Californie.’

« Il était inquiet et n’avait pas de sens. »

Il semble cependant quelque peu improbable que Laundrie s’arrête et demande son chemin s’il n’a pas envie d’être vu.

Brian Laundrie pourrait se rendre dans l’une des trois Californies différentes.

Les détectives en ligne ont souligné que l’homme à qui Davis a parlé aurait pu faire référence à la Californie, la Géorgie ou la Californie, la Caroline du Nord – et non l’État de Californie, comme on le supposait auparavant.

La Californie, en Géorgie, est située à un peu plus de 3 heures de l’endroit où Laundrie aurait été repérée et la Californie, en Caroline du Nord, serait à environ 7 heures de route.

En revanche, l’état de Californie mettrait au moins 24 heures de route à atteindre.

Des observations alléguées ont déjà placé Brian Laundrie en Caroline du Nord et sur le sentier des Appalaches.

Beaucoup ont émis l’hypothèse que Laundrie pourrait utiliser sa familiarité avec le sentier des Appalaches pour se cacher après l’apparition d’images d’un homme qui ressemble à Laundrie parcourant le sentier.

Ensuite, des observations présumées de Laundrie en Caroline du Nord ont conduit certains à spéculer qu’il s’y cachait avec son grand-père.

La police a confirmé plus tard que c’était incorrect. La police du comté de Haywood, en Caroline du Nord, le bureau du shérif qui a répondu à l’observation présumée de Davis a déclaré que les députés avaient effectué des contrôles sur trois véhicules inactifs dans la région, mais ils se sont tous révélés sans conséquence.

Bien que Laundrie ne soit pas un suspect officiel de la mort de Petito, il a fait l’objet de soupçons intenses après son retour chez lui seul après le voyage du couple à travers le pays des semaines avant que le corps de Petito ne soit retrouvé dans le parc national de Grand Teton, Wyoming.

Il existe un mandat d’arrêt fédéral contre Laundrie pour utilisation non autorisée d’une carte de débit qui aurait appartenu à Petito.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.