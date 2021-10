Brian Laundrie peut-il être jugé après sa mort ?

L’affaire de la disparition de Brian Laundrie a pris fin après que le FBI a découvert que des restes humains dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek correspondaient à ses dossiers dentaires.

Malgré cette découverte, Laundrie était recherchée pour avoir volé 1 000 € sur les comptes bancaires de Gabby Petito et était la seule personne d’intérêt dans l’affaire de son homicide.

Maintenant qu’il a été annoncé que Laundrie est mort, les gens sont curieux de savoir s’il pourrait encore être jugé pour des crimes potentiels.

Brian Laundrie verra-t-il un procès posthume pour ses crimes potentiels ?

Auparavant, dans le cas de la disparition de Laundrie, il avait été supposé qu’il ne pouvait assister à un « procès par contumace » – un procès où l’accusé n’est pas présent – ​​que s’il fuyait une arrestation.

Étant donné que Chris et Roberta Laundrie ont signalé sa disparition avant que le mandat d’arrêt ne soit annoncé, il n’y avait aucun moyen qu’il ait pu savoir qu’il fuyait la loi.

Selon la loi américaine, « un accusé dans un procès doit être disponible pour monter une défense juridique », il semble donc peu probable que Brian soit jugé pour l’un de ses propres crimes.

Des procès posthumes ont eu lieu dans l’histoire.

Les procès posthumes se déroulent souvent dans des circonstances extraordinaires et sont parfois organisés afin de rendre justice à la société ou aux familles impliquées dans des crimes.

Jeanne d’Arc, « Pucelle d’Orléans » et héroïne française pendant la guerre de Cent Ans, a connu un nouveau procès pour sa condamnation pour hérésie.

À la demande de sa famille survivante, sa condamnation a fait l’objet d’un appel après son exécution et a finalement été innocentée malgré sa mort.

Henry Plummer, un hors-la-loi du Midwest du Maine qui a tué plusieurs hommes, a finalement été arrêté par des justiciers et pendu pour ses crimes.

Puisqu’il n’a jamais vu un procès équitable, il a eu un procès posthume 129 ans plus tard en 1993 où le jury a divisé sa décision 6-6.

Le juge a ordonné l’annulation du procès, ce qui signifie que si Plummer avait été en vie, il aurait été libéré.

Deux papes ont également vu des procès posthumes – le pape Formose et le pape Boniface VIII – pour leurs crimes contre la société.

Considérant que Laundrie ne peut pas être comparé à Jeanne d’Arc et à deux papes vivant il y a des centaines d’années, il est hautement improbable que son cas fasse l’objet d’un procès posthume.

Les parents de Brian Laundrie seront-ils jugés ?

Après l’annonce de sa mort, ses parents ont regagné le devant de la scène et les gens se demandent s’ils verront des implications avec leur implication dans l’affaire.

En théorie, si l’information était divulguée selon laquelle Brian était coupable de plus de crimes que les accusations de fraude et que Chris et Roberta en avaient connaissance tout le temps, ils pourraient être accusés de complicité.

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, estime qu’il est peu probable que Chris et Roberta voient des accusations.

« Des conversations ont eu lieu il y a plusieurs semaines avec le FBI au sujet de certaines accusations », a-t-il déclaré à Tom Llamas dans une interview. « Quand j’ai été interrogé et que des communications ont été échangées entre moi et le FBI, je pense que l’on s’est rendu compte que les accusations n’étaient pas appropriées. »

Il a souligné que la famille Laundrie avait coopéré avec les forces de l’ordre depuis le tout début et qu’elle n’avait aucune raison de porter plainte contre elle.

Cependant, il a également ajouté qu’il y avait plus d’informations qui seraient publiées par leur équipe.

« À un moment donné dans le futur, il peut y avoir des conversations à avoir, il peut y avoir des informations à discuter – ce soir n’est pas ce moment », a-t-il déclaré. « Cette affaire n’est pas terminée. »

Jusqu’à ce que toutes les informations soient divulguées au public et au FBI, toutes les implications juridiques restent là où elles étaient avant la découverte du corps de Brian, et la famille Petito n’a pas encore vu justice pour la mort de leur fille.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.