Brian Laundrie est-il sur le sentier des Appalaches? Des indices sur l’endroit où se cache le petit ami de Gabby Petito

Depuis que le corps de Gabby Petito a été découvert dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, les enquêteurs se sont concentrés sur la recherche de son petit ami, Brian Laundrie.

Brian, qui est devenu une personne d’intérêt pour sa disparition après son retour chez lui après le voyage du couple sans Gabby, a disparu depuis plus d’une semaine et est supposé être en fuite.

Le département de police de North Port a passé toute la semaine dans la réserve de Carlton et autour des sentiers naturels en Floride, mais maintenant beaucoup pensent qu’il vit le long du sentier des Appalaches tandis que les enquêteurs se concentrent ailleurs.

Brian Laundrie est-il sur le sentier des Appalaches?

Le service de police de North Port concentre toujours sa recherche de blanchisserie sur la réserve de Carlton, mais a annoncé qu’il était plus ciblé que jamais.

« Le FBI dirige maintenant la recherche », a déclaré à Fox News Josh Taylor, porte-parole du département de police de North Port. « On me dit que cela sera réduit et ciblé en fonction des renseignements. »

Cependant, au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles Laundrie se dirige vers le sentier des Appalaches, des preuves semblent suggérer que Laundrie pourrait avoir disparu depuis longtemps de la Floride.

Un sosie de Brian Laundrie a été repéré sur le sentier des Appalaches.

Une image d’un homme portant une casquette et un sac à dos, alors qu’il parcourait le sentier, a circulé en ligne.

L’homme ressemble un peu à Brian Laundrie, d’autant plus qu’on sait qu’il a quitté la maison avec un sac à dos. Cependant, il existe peu d’informations sur l’endroit ou le moment où l’image a été prise.

Brian Laundrie est expérimenté lorsqu’il s’agit de vivre sur le Sentier des Appalaches.

La meilleure amie de Gabby Petito, Rose Davis, a fait une interview avec PEOPLE la semaine dernière où elle a expliqué combien de temps Brian pourrait survivre dans la nature.

« Il est dans le désert, je vous le promets », insiste-t-elle. « S’il est vivant, il est là-bas, campant … Il a vécu seul dans les Appalaches pendant des mois. »

Le dernier voyage de Brian sur le sentier n’a eu lieu que cette année.

Le 27 mars, neuf jours après l’anniversaire de Gabby, elle a posté des photos sur son instagram qui la montraient avec Brian en train de marcher et de traîner sur le sentier des Appalaches en Géorgie.

Selon les parents de Laundrie, Brian est porté disparu depuis le 14 septembre, seulement pour le signaler trois jours plus tard, le 17.

Certains prétendent également qu’il aurait peut-être eu plus de temps pour s’échapper – notant qu’il avait fait un « voyage de camping » avec ses parents dans un camping-car nouvellement acheté le week-end avant sa disparition.

Les experts pensent que Brian Laundrie pourrait survivre pendant des mois sur le sentier des Appalaches.

Bill Warner, un détective privé basé à Sarasota, en Floride, pense qu’il est sur le sentier des Appalaches, le comparant au bombardier du parc olympique Eric Rudolph, qui aurait survécu sur le sentier pendant plus de 5 ans.

Crédit : Pinterest

Les experts en matière de nature sauvage et de survie ont affirmé que Brian pourrait survivre dans la nature sauvage de Floride pendant peut-être quelques semaines, mais sur le sentier des Appalaches, il pourrait survivre pendant des mois, voire plus.

Certaines personnes ont même partagé des cartes routières qui peuvent suivre le parcours de Brian le long du sentier.

Les randonneurs peuvent entrer au Canada à pied le long du sentier et bien que les citoyens américains soient censés avoir avec eux les documents nécessaires, dans des parties éloignées du sentier, il peut être possible de passer inaperçu.

Dog The Bounty Hunter et John Walsh ont également reçu des conseils affirmant que Brian Laundrie est sur le sentier des Appalaches.

« S’il y a un endroit qui semble le plus chaud, ce pourrait être le quartier », a déclaré Dog the Bounty Hunter, une autre célébrité de la télévision qui a récemment rejoint la recherche de Brian.

« Je pense qu’il est assez jeune, pas un criminel expérimenté », a-t-il déclaré à FOX News, « mais quelle est sa plus grande expérience ? Outdoorsman – c’est ce qu’il fait le mieux. »

Beaucoup de pourboires envoyés à Dog disent qu’il se trouve sur le sentier des Appalaches et qu’il reçoit des appels téléphoniques sur sa ligne téléphonique anonyme toutes les deux ou trois minutes.

« Je ne pense pas qu’il puisse voler à l’étalage, vivre en cavale, vivre dans des hôtels bon marché », a-t-il déclaré. « Sur un à dix, il est probablement un six, comparé aux amateurs de plein air et à certains des gars que j’ai capturé . »

John Walsh, animateur de « In Pursuit With John Walsh », a également reçu des centaines de conseils de téléspectateurs anonymes et pense qu’il peut limiter sa localisation à trois endroits distincts: le Mexique, les Bahamas et le sentier des Appalaches.

« Nous n’avons pas eu autant d’attention depuis Elizabeth Smart », a déclaré Walsh. « Nous avons eu au moins trois fois plus d’appels téléphoniques que nous n’en avons eu sur n’importe quel fugitif. »

Alors que la recherche de Brian Laundrie entre dans sa deuxième semaine avec très peu de succès, nous espérons que tous les conseils et observations anonymes pourront aider à affiner son emplacement.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.