Brian Cox et Kate Beckinsale forment une famille brisée dans la bande-annonce de Prisoner’s Daughter

Treize et Crépuscule la réalisatrice Catherine Hardwicke passe derrière les caméras pour diriger la grande star de Succession Brian Cox et Kate Beckinsale dans Fille du prisonnier. La nouvelle histoire du père et de la fille arrive dans les salles le mois prochain, et la bande-annonce prépare le public à une histoire émouvante :





Voici le synopsis officiel du film :

« Prisoner’s Daughter est un thriller granuleux et turbulent qui suit Max qui a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale et a obtenu une libération humanitaire après 12 ans de prison à condition qu’il réside avec sa fille séparée, Maxine. En tant que mère célibataire cherchant désespérément un revenu pour élever son fils unique, Ezra, elle accepte à contrecœur mais n’a aucun intérêt à se réconcilier ou à permettre à Max d’avoir une relation avec son fils. Pour aggraver les choses, Maxine doit également faire face au père d’Ezra, Tyler, un toxicomane abusif qui veut plus de contrôle sur la vie de son fils. Alors que Max cherche une dernière chance de se racheter à ses yeux, ils doivent faire face à son passé sombre et violent qui revient les hanter tous.

Le casting comprend également Netflix Gourmand breakstar Christian Convery, chanteur des All-American Rejects et Prédicateur vedette Tyler Ritter, et chasseurs de fantômes vétéran Ernie Hudson.

Fille du prisonnier a été créée l’année dernière au TIFF 2022 et est maintenant prête à sortir en salles le 30 juin.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En relation: Les meilleures performances de Brian Cox, classées





Brian Cox sait vraiment comment jouer un père conflictuel

HBO

Brian Cox a une carrière longue et très polyvalente, mais ces dernières années, il a fait partie de l’une des émissions de télévision les plus réussies de l’histoire. Son rôle de Logan Roy dans HBO’s Successionqui touche à sa fin très prochainement, l’a remis au top en incarnant un père très compliqué.

Maintenant, l’acteur écossais a la chance de jouer un rôle similaire, mais avec un fond beaucoup plus violent et sombre. Dans Succession, Logan est le fondateur et PDG, du moins au début, de Waystar Royco et le patriarche de la famille Roy. Il est le père de Connor, Kendall, Roman et Siobhan, et a une relation très compliquée avec eux. En fait, toute la série est centrée sur un jeu autour de qui sera le successeur de Logan, et comment il joue à des jeux de manipulation et de pouvoir avec ses propres enfants.

Mais même avec Logan étant un gars si difficile à avaler, cela ne se rapproche même pas de ce que le Fille du prisonnier bande-annonce montre la relation de Max et Maxine. Max est un criminel violent et dangereux avec un passé horrible, et une partie des choses horribles qu’il a faites incluent maltraiter sa propre fille.

Donc, même s’il joue le rôle d’un magnat de la communication ou d’un ex-détenu, il ne fait aucun doute que Brian Cox peut livrer le père éloigné de lui mieux que quiconque. En fait, il jouera une autre figure paternelle sur son prochain projet, La parentalité. Le film suit un jeune couple gay qui organise une escapade d’un week-end avec leurs parents pour qu’ils se rencontrent. Mais ce qui semble être quelques jours de rêve dans le pays, devient soudainement un cauchemar lorsqu’ils découvrent une entité maléfique vieille de 400 ans.