Brian Cox dit que regarder Brad Pitt sur Troy Set était à couper le souffle

Brian Cox, connu principalement pour son rôle rusé de patriarche de la famille Roy dans Succession, a récemment parcouru Vanity Fair à travers la trajectoire de sa carrière remarquable jusqu’à présent. Cela comprenait son rôle d’Agamemnon dans le film de guerre historique de Wolfgang Peterson en 2004 Troie, face à Brad Pitt dans le rôle d’Achille. Cox a mentionné que son rôle d’Agamemnon était le seul rôle qu’il ait jamais poursuivi dans sa carrière.

« Je n’ai jamais poursuivi quoi que ce soit », a déclaré Cox. « Je l’ai toujours laissé tomber comme il est tombé. Je savais que le rôle était disponible, et je savais que j’avais raison pour le rôle. Je me suis porté volontaire pour m’envoler pour Londres pour rencontrer Wolfgang Petersen. C’était un excellent casting. »

FILM VIDÉO DU JOUR

L’acteur a rappelé: «Je me souviens à un moment donné d’avoir été en colère contre Brad. Il n’avait jamais été dans des costumes comme ça… Brad est entré sur le plateau et j’étais bouche bée parce qu’il était incroyablement beau. Je suis hétéro mais je me suis dit : ‘Wow, mon Dieu ! Ce type est magnifique. Quelle chance a-t-on à l’écran contre ce bel, bel homme ? »

Troie a rapporté un peu moins de 500 millions de dollars au box-office mondial et a été nominé pour un Oscar dans la catégorie conception de costumes. Cox et Pitt ont joué aux côtés d’un casting qui comprenait Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brendan Gleeson, Peter O’Toole et Stephen Buttigieg.

L’acteur de 75 ans a récemment fait le tour de la presse pour soutenir ses nouveaux mémoires, Mettre le lapin dans le chapeau, qui est maintenant disponible à l’achat. Cox est lauréat de deux Olivier Awards, d’un Primetime Emmy Award et d’un Golden Globe Award. Il a également été nominé pour un British Academy Television Award et trois Screen Actors Guild Awards. Il a joué des seconds rôles dans Rob Roy et le film primé aux Oscars de Mel Gibson Un cœur brave et a également été le premier acteur à incarner Hannibal Lecter au cinéma dans Chasseur d’hommes.





Brian Cox joue le patriarche rusé Logan Roy





HBO

Quand on parle de son rôle le plus récent dans Succession En tant que Logan Roy, Cox mentionne comment il a perdu son anonymat en disant: « J’ai toujours été ce tisserand bobber, et ça s’est juste arrêté. »

« Je savais que c’était quelque chose que les gens n’avaient pas vu avant de traiter avec des gens vraiment indescriptiblement méprisables », ajoute Brian. pour son entreprise, et il espère que ses enfants seront à la hauteur, mais semaine après semaine, ils ne le feront pas.

Vous pouvez regarder Cox parcourir la chronologie de sa carrière ici et regarder les saisons 1 à 3 de Ssuccession en streaming maintenant sur HBO Max.





Les personnages les plus puissants de la succession de HBO, classés Succession met en scène plusieurs personnages mémorables. Voici les personnages les plus puissants de la série à succès HBO à ce jour.

Lire la suite





A propos de l’auteur